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Максиму Решетникову на Кубани показали пути спасения экономики

07 сентября 2020, 15:30  •  80 • Аналитика
Пандемия серьезно сказывается на экономике страны, и каждый регион разрабатывает свои антикризисные меры. В Краснодарском крае делают ставку на укрепление бизнеса и поддержку инвесторов в новых условиях.
В последних числах августа руководитель Министерства экономического развития РФ Максим Решетников вместе со своим заместителем Петром Засельским прибыл в Краснодар с рабочим визитом. Одну из целей своего приезда министр обозначил сразу – посмотреть, как кубанский бизнес проходит сложный пандемийный период.
– Ещё весной мы прогнозировали закрытие 30% предприятий, а сегодня констатируем: количество занятых в секторе малого и среднего предпринимательства находится на том же уровне, что и в начале года: 754 тыс. человек, – рассказал Максиму Решетникову губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. – Во многом это стало возможно благодаря помощи из федерального бюджета – мы получили 11,6 млрд рублей на компенсацию недополученных доходов. Тем не менее мы смогли по максимуму использовать и собственные ресурсы. От антикризисных мер перешли к восстановлению экономики, разработали план действий до конца 2021 года. Его финансирование составит почти 20 млрд рублей.
Особое внимание в плане, по словам Кондратьева, уделено поддержке малого и среднего бизнеса – по нему пандемия ударила больнее всего. Потому и поддержка оказалась под стать. Ещё в мае власти края разработали программу по предоставлению предпринимателям антикризисных зай­мов из регионального фонда микрофинансирования под 0,1 и 1%. Теперь сроки их действия решено продлить. Кроме того, введён новый заём – под 3% годовых для предпринимателей, чей доход сократился в 2 раза и больше.
– Приятно видеть, что экономика края активно восстанавливается, что, конечно, связано с мерами поддержки, – отметил Максим Решетников. – Краснодарский край – это центр роста, причём он набирает инерцию и развивается не только в традиционных отраслях, но и в промышленности.
100 новых инвестиционных проектов
Замечание главы Минэкономразвития вряд ли можно расценивать как протокольную вежливость. Кубанский план по восстановлению экономики во многом выглядит прорывом даже на федеральном уровне. В частности, он вводит беспрецедентные меры поддержки инвесторов. По решению Вениамина Кондратьева впервые по инвестпроектам стоимостью до миллиарда рублей и с началом реализации с 1 сентября 2020 года до 31 декабря 2021-го регион гарантирует предоставление в течение трёх лет субсидии на оплату процентов по кредиту в размере ключевой ставки. Ещё одна мера – возмещение бизнесу затрат на создание объектов инфраструктуры инвестиционных проектов. Только в 2021 году на это будет направлено 2,6 млрд рублей. Как подчёркивают в администрации края, ранее уже был опыт по поддержке инвесторов – новые проекты синхронизировались с программами развития энергоснабжающих компаний, для создания новых производств использовались возможности простаивающих предприятий. Однако выделение прямого финансирования в таком значительном объёме на эти цели в крае планируется впервые.
Особая часть плана посвящена поддержке санаторно-курортной отрасли. В течение полугодия одну из самых крупных сфер кубанской экономики вирус превратил её в одну из наиболее пострадавших – по итогам первого полугодия объём туристических услуг сократился на треть. «Сейчас, как никогда, важно не допустить закрытия здравниц, поддержать детский отдых, – считает Вениамин Кондратьев, – ведь это хлопотный бизнес, он нуждается в льготах и преференциях. Потому мы предусмотрели 200 млн рублей на возмещение затрат на капремонт, проведённый здравницами к нынешнему летнему сезону. Ещё одна совершенно новая мера – снижение ставки налога на имущество организаций до 0,01%».
Все эти и другие решения должны не только позволить в кратчайшие сроки восстановить экономику, но и обеспечить в будущем ежегодный плановый темп роста в 4%. В целом же на Кубани ожидают, что рост инвестиций в основной капитал составит в следующем году не менее 2,2%. Одновременно поставлена другая амбициозная цель – реализовать 100 новых инвестиционных проектов. Справятся?
Курорты войдут в нацпроект
Почему нет? Другой частью программы визита Максима Решетникова стало его знакомство с результатами, достигнутыми предприятиями края в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». В своё время Краснодарский край стал одним из первых участников нацпроекта, уже имея при этом собственный задел: ещё в 2017 году в регионе появилась программа по внедрению принципов бережливого производства. В качестве примера министру продемонстрировали работу компании «ПищТех». Фабрика по выпуску машин и оборудования для общественного питания в числе первых стала участником региональной программы по повышению производительности труда. Решение оказалось верным – вскоре выручка компании выросла более чем на четверть. Успешный опыт подхватили другие. Компания «Сервис-ЮГ-ККМ», присоединившись к нацпроекту, увеличила прибыль на 15%, что позволило на 10% повысить зарплату сотрудникам. Предприятие «Хлеб-Сервис» из Геленджика всего за полгода смогло сократить время протекания процессов на 40% и увеличило выработку на 15%.
Сегодня участниками нацпроекта является 101 предприятие региона. В краевом министерстве экономики рассчитывают к 2024 году вовлечь ещё 248, это третий показатель в стране после Татарстана и Санкт-Петербурга. Желающие наверняка найдутся, ведь помимо повышения непосредственно производительности труда участники проекта получают заодно и финансовые преференции от краевых властей. Как сообщили в Министерстве экономики края, они могут получить займы из регионального фонда промышленности под 2% годовых, а с 1 января 2020 года – инвестиционный вычет по налогу на прибыль до 90% суммы расходов. Также в регионе установлена нулевая ставка по налогу на имущество организаций в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества. А для предприятий промышленности и АПК предусмотрены льготные условия и повышающие коэффициенты при оформлении субсидий.
Неудивительно, что интерес к участию в нацпроекте проявляют многие, однако федеральные требования довольно жёстки – выручка компаний-участников должна составлять не менее 400 млн рублей. Тем не менее на Кубани нашли способ, как помочь бизнесу дорасти до нужных критериев: производствам решено выдавать гранты в размере 3 млн рублей на развитие и увеличение прибыли. Кроме того, на предприятиях с выручкой от 200 млн рублей принципы бережливого производства внедряются за счёт краевого бюджета – подобного в стране больше нет.
Ещё одно ограничение – участниками нацпроекта могут стать компании из пяти отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство и ЖКХ. «Поскольку уже очевидно, какие возможности открывает нацпроект для реального сектора экономики, мы заинтересованы, чтобы в нём участвовало как можно больше предприятий из самых разных сфер. Поэтому предлагаем расширить базовый перечень отраслей и дополнить его санаторно-курортным комплексом», –предложил губернатор края министру экономразвития. Максим Решетников поддержал инициативу, поручив проработать этот вопрос. Что ж, на Кубани, как обычно, своего не упустят.
Тем временем
В Краснодарском крае начал работу Клуб стратегических инициатив – один из первых в стране, сообщает департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона. Его задача – оказание содействия действующим и начинающим предпринимателям края в реализации их планов по развитию территорий. Клуб действует при поддержке федерального Агентства стратегических инициатив, глава которого Светлана Чупшева прибыла в Краснодар для участия в первом заседании клуба.
Одной из прозвучавших идей стало развитие Анапы не только как курорта, но и как IT-города, своеобразной Силиконовой долины. «Мы готовы привлечь все свои компетенции, чтобы вместе с предпринимательским сообществом, региональными органами власти спроектировать то, как это можно реализовать на территории Краснодарского края», – заверила Светлана Чупшева, которой явно понравилось предложение. Среди других инициатив – создание нового туристического кластера в Апшеронском районе и проведение в Сочи всероссийского форума «Сильные идеи для нового времени». Форум состоится в Сочи 1–2 октября 2020 года, уточнили в краевом департаменте инвестиций.

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