«Максимальный уровень реагирования»: в Хабаровском крае введён режим ЧС из-за паводков

Власти Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации в связи со сложной паводковой обстановкой. Об этом сообщается на сайте местного правительства. Режим ЧС был установлен в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске и ещё 15 районах из-за угрозы роста уровня воды в Амуре. В начале августа он может подняться до 630 см при критическом уровне 600 см. Подтопления продолжаются и в Иркутской области, где паводки начались ещё в конце июня.

В Хабаровском крае введён режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой подтопления. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Сергей Фургал, сообщается на сайте краевого правительства.

«Режим ЧС распространяется на Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также ещё 15 районов, кроме Аяно-Майского и Охотского. Для перечисленных территорий установлен максимальный уровень реагирования всех звеньев подсистемы РСЧС», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение было принято из-за неблагоприятных метеорологических прогнозов на начало августа. Так, по данным гидрологов, в ближайшие дни ожидается повышение уровня воды в реке Амур.

«Решающим фактором стал прогноз уровней воды в Амуре у Хабаровска в начале августа. Гидрологи обновили данные, теперь ожидается повышение отметки до 5,5—6 метров. При таком уровне произойдёт затопление островов на левом берегу Амура, где расположены дачи, а также низких мест в Хабаровске и пригороде», — следует из сообщения пресс-службы местного правительства.

Причиной паводков на Амуре гидрологи называют сильные дожди в Приамурье.

«В результате сильных дождей, прошедших в Приамурье, на реках Амурской области сформировались паводки с уровнями воды выше категории «опасное явление» на 1—2 метра, с затоплением поймы на глубину 3—4 метра, населённых пунктов, дорог, мостов, линий связи, ЛЭП. При смещении паводков с рек Амурской области на Амур в августе ожидаются уровни воды категории неблагоприятных и опасных явлений на реках Еврейской АО и Хабаровского края», — рассказали в Дальневосточном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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РИА Новости

© Евгений Епанчинцев

Так, Амур у Хабаровска может подняться до 630 см при критической отметке 600 см, а возле села Ленинское в ЕАО — до 850—920 см при предельном уровне 850 см.

Накануне, 29 июля, в Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий заявили, что продолжат наращивать силы и средства в регионах Дальнего Востока, где сохраняется сложная паводковая обстановка.

«В превентивных целях МЧС РФ осуществляет наращивание группировки, проводит расстановку сил и средств для ликвидации возможных последствий», — отметили в ведомстве.

Выплаты и компенсации

Между тем в Приамурье пострадавшим от паводков власти уже выплатили более 1,5 млн рублей. Денежную помощь на данный момент получили более ста семей.

«Из осуществлённых выплат 109 семей получили по 10 тыс. рублей (за утрату имущества) и 16 граждан (все — жители Мазановского района) получили по 30 тыс. рублей (в связи с утратой единственного жилого помещения)​​​. Всего выплачено более 1,5 млн рублей», — сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что в области остаются подтопленными 28 населённых пунктов. Всего же эвакуированы 1912 человек, в том числе 637 детей.

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Атака паводков

Очередную волну паводков переживает и Иркутская область. Стихия затронула восемь муниципальных округов, затопив 20 населённых пунктов.

«В зону подтопления попали восемь районов области, 20 населённых пунктов, 475 домов с населением 2699 человек, из которых 653 — дети. Кроме того, подтоплено 657 приусадебных участков, два социально значимых объекта, один автомобильный мост и три участка автодорог», — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Синоптики сообщают, что из-за непрекращающихся дождей уровень реки Ия в районе Тулуна может подняться на 450 см выше критической отметки 700 см.

«30—31 июля продолжится повышение уровня воды в реке Ия в районе города Тулун до отметок 1050—1150 см, затопление населённых пунктов в пойме реки», — предупредили в городской администрации со ссылкой на прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Из-за повторного наводнения в Иркутской области в СМИ появились сообщения об угрозе экосистеме Байкала из-за возможного попадания туда отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК). Однако глава Приангарья Сергей Левченко заверил, что ситуация с накопителями отходов производства от БЦБК не представляет опасности для озера.

Роспотребнадзор также сообщил, что на территориях, откуда уходит вода, ведётся работа по дезинфекция источников водоснабжения.

«На территориях, освободившихся от подтопления, проводится работа по дезинфекции источников водоснабжения, водопроводных сетей и объектов эпидемиологического риска (предприятий пищевой промышленности и торговли, образовательных и медицинских организаций), частных домовладений, а также мероприятия по организации дератизационных обработок на социально значимых объектах и в жилых домах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В рамках контроля за качеством воды уже исследовано почти четыре тысячи проб.

Напомним, что паводки в Иркутской области начались в конце июня. Стихия унесла жизни 25 человек. В зоне бедствия оказалось почти 11 тыс. домов. Наибольший ущерб был причинён городам Нижнеудинск и Тулун. 19 июля пострадавший регион посетил Владимир Путин. Он заявил, что возьмёт на личный контроль ход восстановительных работ.