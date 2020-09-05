«Максимальные значения ушли»: Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились. Градоначальник также рассказал о старте пострегистрационных испытаний вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев. Тем временем за сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 1 020 310 случаев.

Горожане в медицинских масках выходят из автобуса на остановке общественного транспорта в Новосибирске РИА Новости © Александр Кряжев

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Градоначальник отметил, что в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

По его словам, «одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию».

«Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин указал, что что важна «настройка по регионам и иногда даже по городам и муниципалитетам».

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 5205 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что у 24% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 5110 новых заболевших, за день до этого — 4995. В общей сложности в стране выявлено 1 020 310 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксировано 17 759 летальных исходов (1,74%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончалось 110 человек. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 838 126 человек (82,14%), в том числе 5379 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 38,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находятся более 209 тыс. человек.

Вакцинация

Собянин также рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы приступаем со следующей недели к большому, крупному исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — заявил Собянин.

Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи

РИА Новости

© Минздрав РФ

Собянин сообщил, что «массовое промышленное производство будет в декабре этого года — в январе следующего года».

Он добавил, что «серьёзная, массовая» вакцинация, вероятнее всего, начнётся в конце текущего или начале следующего года.

Мэр также сказал, что первые партии вакцины в Москве будут направлены для защиты людей из группы риска, находящихся на передовой.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, может, журналисты, которые на передовой», — сказал мэр столицы в эфире Первого канала.

Добавим, что в Москве отмечен значительный интерес жителей к вакцинации от гриппа, заявили в столичной мэрии. Из-за большого количества москвичей, желающих сделать прививку от гриппа, в городе дополнительно открылись 10 мобильных пунктов вакцинации.

«Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро Речной вокзал, Алтуфьево, Семеновская, Новогиреево, Митино, Юго-Западная, Молодежная, а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. Всего в столице работают около 450 точек вакцинации.

Полномочия губернаторов в условиях эпидемии

Рассуждая об эффективности принятых в условии ситуации с COVID-19 мер, президент Владимир Путин отметил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в ситуации с COVID-19, глава государства сказал: «Конечно, сработало».

«Нельзя было всех под одну гребёнку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — заявил Путин в интервью для фильма Сергея Брилёва «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что после такого решения в России «очень многие страны повторили ту же самую практику».