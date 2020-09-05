Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
Выгодно исключительно одному человеку: В отравлении Навального обнаружили "...
Оппозиция пошла ва-банк? Тихановская предупредила Лукашенко после встречи с Мишу...
"Я вас разочарую…": Посол России в Белоруссии высказался о единой валю...
Главная / В России

«Максимальные значения ушли»: Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в России

05 сентября 2020, 17:35  •  70 • В России
В России нет второй волны коронавируса, речь идёт лишь о прохождении регионами первой волны, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил, что в некоторых регионах, как и в столице, пиковые значения уже прошли, другие к ним только подступились. Градоначальник также рассказал о старте пострегистрационных испытаний вакцины, которые продлятся от двух до шести месяцев. Тем временем за сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в стране зафиксировано 1 020 310 случаев.
 
Горожане в медицинских масках выходят из автобуса на остановке общественного транспорта в Новосибирске РИА Новости © Александр Кряжев
 

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в России. Градоначальник отметил, что в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

По его словам, «одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию».

«Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — заявил Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Собянин указал, что что важна «настройка по регионам и иногда даже по городам и муниципалитетам».

За минувшие сутки в 84 регионах России зафиксировано 5205 новых случаев коронавирусной инфекции. Оперативный штаб сообщает, что у 24% новых пациентов с COVID-19 не было клинических проявлений болезни.

В предшествующие этому 24 часа в РФ выявили 5110 новых заболевших, за день до этого — 4995. В общей сложности в стране выявлено 1 020 310 случаев COVID-19.

С начала эпидемии в России зафиксировано 17 759 летальных исходов (1,74%) от осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний. За прошедшие сутки скончалось 110 человек. Вместе с тем на территории РФ выздоровели 838 126 человек (82,14%), в том числе 5379 за последние сутки.

По данным Роспотребнадзора, в России проведено 38,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Под медицинским контролем из-за распространения COVID-19 находятся более 209 тыс. человек.

Вакцинация

Собянин также рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы приступаем со следующей недели к большому, крупному исследованию — пострегистрационному испытанию вакцины. Оно продлится от двух до шести месяцев», — заявил Собянин.

  • Упаковка первой в мире зарегистрированной вакцины от коронавируса COVID-19 «Гам-КОВИД-Вак», разработанной Национальным центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи
  • РИА Новости
  • © Минздрав РФ

Собянин сообщил, что «массовое промышленное производство будет в декабре этого года — в январе следующего года».

Он добавил, что «серьёзная, массовая» вакцинация, вероятнее всего, начнётся в конце текущего или начале следующего года.

Мэр также сказал, что первые партии вакцины в Москве будут направлены для защиты людей из группы риска, находящихся на передовой.

«Какие-то партии будут поступать уже в этом году. Скорее всего, они будут направлены для вакцинации групп риска — это здравоохранение, образование, торговля и ЖКХ, правоохранительные органы и ряд других, может, журналисты, которые на передовой», — сказал мэр столицы в эфире Первого канала.

Добавим, что в Москве отмечен значительный интерес жителей к вакцинации от гриппа, заявили в столичной мэрии. Из-за большого количества москвичей, желающих сделать прививку от гриппа, в городе дополнительно открылись 10 мобильных пунктов вакцинации.

«Мы видим повышенный спрос среди жителей, особенный ажиотаж наблюдается рядом с мобильными пунктами вакцинации. Там прививку сделали уже более 33 тысяч москвичей, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году», — рассказала заммэра Анастасия Ракова.

Новые мобильные пункты вакцинации разместили у станций метро Речной вокзал, Алтуфьево, Семеновская, Новогиреево, Митино, Юго-Западная, Молодежная, а также у железнодорожной станции Крюково и у входа на территорию ВДНХ. Всего в столице работают около 450 точек вакцинации.

Полномочия губернаторов в условиях эпидемии

Рассуждая об эффективности принятых в условии ситуации с COVID-19 мер, президент Владимир Путин отметил, что практика наделения губернаторов дополнительными полномочиями в условиях пандемии помогла не задушить экономику и «не пропустить удары» коронавирусной инфекции.

Отвечая на вопрос, помогла ли стратегия наделения губернаторов дополнительными полномочиями в ситуации с COVID-19, глава государства сказал: «Конечно, сработало».

«Нельзя было всех под одну гребёнку причесать. Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику, или пропустили удары коронавирусной инфекции», — заявил Путин в интервью для фильма Сергея Брилёва «Непременный Госсовет» на телеканале «Россия 24».

Он подчеркнул, что после такого решения в России «очень многие страны повторили ту же самую практику».

«И хорошо. Это, кстати, говорит о том, что мы слышим и видим друг друга, обмениваемся вот этими лучшими практиками, и она оказалась хорошей», — подытожил президент.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
04 сентября 2020, 15:55
«Анализируются в наших спецслужбах»: Белоруссия передала ФСБ данные по ситуации с Навальным
04 сентября 2020, 19:35
«Планировали массовые убийства»: ФСБ задержала 13 человек по подозрению в подготовке вооружённых преступлений
03 сентября 2020, 07:50
«Сохраняет статус флагмана»: какими возможностями обладает ракетный крейсер «Москва»
03 сентября 2020, 23:25
«Искренне раскаиваюсь, если это сделал я»: Ефремов признал вину в смертельном ДТП
05 сентября 2020, 09:20
«Мы убеждены, что отравления нет»: лечивший Навального врач — о работе омских медиков и проведённых анализах
03 сентября 2020, 16:05
«Мы вышли из Беслана людьми»: как пережившие теракт в школе №1 справляются с его последствиями
Новости партнеров
 
Выбор дня
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость&q...
05 сентября 2020, 01:10
Киевская дипломатия шокирована: Козак предложил Украине капитулировать
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 01:10
На Украине дали прогноз на ближайшее будущее:«Союз суверенных славянских государств +...
05 сентября 2020, 03:00
В Совфеде оценили появление записи разговора о Навальном
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 сентября 2020, 07:20
США определились с планами на Белоруссию? Белый дом выступил с заявлением по ситуации в Минске
30 августа 2020, 13:10
"Большой кровью должны ответить": Сатановский рассказал о том, чего нельзя прощать
04 сентября 2020, 00:25
Полицейский из дела Скрипалей проболтался об "отравлении" Навального
30 августа 2020, 15:55
Украинские нацисты объявили мобилизацию против ХНР и ОНР
30 августа 2020, 12:15
Только не смейтесь… Киев готовится закупить Super истребители
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
01 сентября 2020, 00:00
"Англосаксы не прощают, если их водят за нос": Политолог назвал единственный шанс для Лукашенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.