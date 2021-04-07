Максимальное наказание — два года тюрьмы: пранкеру Эдварду Билу предъявили обвинение после крупного ДТП в центре Москвы

Блогеру Эдварду Билу предъявили обвинение после крупного ДТП в центре Москвы. По версии следствия, Бил, находясь за рулём Audi, спровоцировал аварию с участием пяти автомобилей. В результате столкновения сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова получила серьёзные травмы. Как рассказал RT её муж Константин, состояние супруги улучшилось, однако она до сих пор находится в реанимации.

Участнику резонансного ДТП на Садовом кольце в Москве блогеру Эдварду Билу, настоящее имя которого Эдуард Биль, предъявили обвинение по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

«Предполагаемому виновнику ДТП предъявлено обвинение. Женщина, получившая травмы и находящаяся на лечении, признана потерпевшей с момента возбуждения уголовного дела», — рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Отмечается, что проведены обыски по месту фактического проживания фигуранта и допросы свидетелей ДТП. Также изъяты и приобщены к материалам уголовного дела видеозаписи камер наружного городского наблюдения.

В МВД напомнили, что статья предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

Адвокат блогера Сергей Жорин прокомментировать предъявление обвинения не смог и лишь сообщил, что находится с подзащитным на следственных действиях.

Скандальное ДТП

Ранее RT рассказывал о резонансном ДТП, которое произошло 1 апреля около 11:40 на Новинском бульваре. На кадрах опубликованной в сети видеозаписи видно, что водитель Audi RS6 двигался по Садовому кольцу, после чего неожиданно выехал на встречную полосу. Ему не удалось избежать лобового столкновения с Volkswagen Polo, и после удара в иномарки врезались ещё три автомобиля.

Сильнее всего в ДТП пострадала водитель Volkswagen Polo — ведущий специалист комитета Госдумы по обороне Мария Артёмова. Женщина была госпитализирована в тяжёлом состоянии. Водителем Audi оказался пранкер Эдвард Бил.

Сразу после ДТП он попытался свалить вину на друга, который якобы находился за рулём автомобиля. Однако позже признался, что за рулём был именно он. Билу провели освидетельствование, однако запрещённых веществ в его организме выявлено не было.

По факту аварии было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

3 апреля Тверской райсуд Москвы избрал Билу меру пресечения в виде запрета определённых действий.

Кроме того, как сообщили в Дептрансе Москвы, с января 2021 года за автомобилем зафиксировано более 400 нарушений скоростного режима. Однако штрафы не были выписаны, так как в январе автомобиль сняли с учёта и осуществляли эксплуатацию на подложных номерах.

Угроза жизни миновала

Как сообщил RT адвокат потерпевшей стороны Андрей Князев, состояние Артёмовой после поступления в больницу улучшилось. Её муж Константин навещает её и привозит необходимые лекарства.

«Состояние Марии на сегодняшний день лучше. Угроза жизни, как мы надеемся, миновала. Сегодня было совещание врачей, они определяли дальнейшее лечение, какое ей необходимо, чтобы полностью восстановиться. Константин целый день пробыл в больнице, привозил лекарства, вещи. Мария пока в реанимации, наблюдают состояние её внутренних органов — у неё была большая кровопотеря, разрывы селезёнки, разрывы кишечника и других органов. Даже была проведена операция», — рассказал RT Князев.

В свою очередь, Константин Артёмов рассказал RT, что дети очень переживают за маму и скучают по ней.

«Дети скучают по маме, конечно. Но спасибо, родные помогают — старшая дочка вот с бабушкой пошла в музыкальную школу. Спрашивают, где мама? А мама в реанимации. Никуда её не перевели, никого к ней не пускают, не знаю, откуда это всё взяли и кто это пишет. Маше стало полегче, она вышла из медикаментозной комы. Ей предстоит ещё не одна операция. Со второй стороны (блогер Эдвард Бил и его адвокаты. — RT) со мной никто не связывался. Главное, что со мной на связи мои родные и близкие. Самое главное для меня сейчас — привести жену в чувство и помочь ей восстановиться. Я очень этого жду», — поделился с RT Артёмов.

Между тем адвокаты блогера заявили, что их подзащитный намерен оказать помощь пострадавшим в ДТП. По словам защитников, он сожалеет об аварии.