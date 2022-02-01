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«Максимально возможное число»: в Минтруде сообщили о рекомендации перевести работников на удалёнку

01 февраля 2022, 17:25  •  75 • В России
На заседании Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений утверждена рекомендация работодателям о переводе на удалённую работу максимально возможного числа сотрудников, сообщили в пресс-службе Минтруда. Причина — кратный рост заболеваемости COVID-19 в России. За прошедшие сутки в стране госпитализировали 17 487 пациентов с коронавирусом. Суточный прирост новых случаев COVID-19 в РФ составил 125 836, выздоровел 40 301 человек, скончались 663 пациента.
 
Gettyimages.ru
 

Российским работодателям рекомендовали разрешить большинству сотрудников работать из дома. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

«В связи с кратным ростом заболеваемости COVID-19 Российская трёхсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений рекомендует перевести на дистанционный режим работы максимально возможное число работников. Соответствующий документ утверждён на заседании РТК 28 января 2022 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что работодатель самостоятельно определяет число работников, которых может перевести на удалёнку. При этом перевод работника на удалёнку не может стать основанием для сокращения зарплаты при сохранении объёма выполняемых задач.

С 21 января правительство России перешло на дистанционный формат работы по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. 

В Москве до 1 апреля действует требование к работодателям о переводе не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы.

Статистика COVID-19

В России за минувшие сутки были госпитализированы 17 487 человек с коронавирусной инфекцией — количество госпитализаций на 92,4% больше по сравнению с 31 января (9090). 

Суточный прирост числа заболевших COVID-19 по всей стране составил 125 836. Наибольшее число новых случаев выявлено в Москве (21 533), Санкт-Петербурге (13 619) и Московской области (11 475).

Полностью выздоровел за это время 40 301 пациент, 663 человека скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

Общее число зарегистрированных в России случаев коронавируса достигло 11 986 913.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предположила, когда можно будет наблюдать снижение цифр по заболеваемости в стране.

«К середине февраля, а возможно, и раньше, наступит пик, как и прогнозировалось», — приводит её слова агентство Интерфакс. Кроме того, эксперт отметила, что «после пика может начаться такое же резкое снижение, как и в других странах».

  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Как отмечал ранее в эфире телеканала «Россия 1» директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, в течение трёх месяцев после ревакцинации препаратом «Спутник Лайт» 100% людей защищены от заболевания омикрон-штаммом.

«75% вакцинированных («Спутником V». — RT) содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы «Спутником Лайт», то в течение трёх месяцев после бустирования 100% людей имели вируснейтрализующие антитела», — приводит ТАСС слова Гинцбурга.

Накануне в 13 центрах на базе городских детских поликлиник Москвы началась бесплатная добровольная вакцинация подростков 12—17 лет вакциной «Спутник М».

31 января директор центра им. Гамалеи назвал сроки испытаний назальной вакцины от COVID-19.

«Сейчас уже начались клинические испытания, несколько десятков наших сограждан привились. Если всё будет идти по плану, в течение двух — двух с половиной месяцев мы должны закончить испытания первой и второй фаз интраназальной вакцины, и это, надеюсь, позволит Минздраву выдать нам регистрационное удостоверение и перейти к массовому применению этого вакцинного препарата», — пояснил Гинцбург.

По словам руководителя Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елены Смолярчук, пока в ходе испытаний назальной вакцины нежелательных реакций зарегистрировано не было, передаёт РИА Новости.

Меры по борьбе с COVID-19 в Москве

В Москве на фоне распространения штамма коронавируса «омикрон» число операторов горячей линии 122 увеличили до 7 тыс. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. Теперь их количество в три раза больше, чем две недели назад.

Также более чем в четыре раза (с 5 тыс. до 21 тыс.) увеличено число каналов связи на линии 122. Указывается, что подобное решение позволяет выдерживать большой поток одновременных звонков.

«Операторы круглосуточно консультируют горожан по вопросам оказания медицинской помощи, записывают на приём к врачу, а с 07:00 до 24:00 принимают заявки на вызов врача на дом. В экстренных случаях они адресуют звонки в скорую помощь. Помимо операторов, обращения принимают прошедшие обучение волонтёры», — говорится в сообщении.

Единая медицинская справочная служба 122 работает с октября 2019 года. С декабря 2020 года операторы совершили более 150 тыс. звонков тем, кто не дождался ответа на линии.

Как отметили в столичном оперштабе по борьбе с COVID-19, за сутки в Москве госпитализировано 7,5% (1615 человек) от числа выявленных случаев заболевания COVID-19 (21 533).

На ИВЛ в столичных больницах находятся 543 человека. За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения от коронавируса выздоровели 7944 пациента. Скончались 76 пациентов, как отметили в оперштабе, «у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на COVID-19».

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