Максимально роскошно

Кортеж Владимира Путина сопровождали автомобили Mercedes-Benz, стилизованные под российские машины ДПС. А в тот момент, когда президент РФ прибыл ко входу во дворец Каср Аль-Ватан его поприветствовали истребители. В рамках визита сторонами было подписано соглашений на $1,4 млрд.

На сегодняшний день россияне тратят достаточно круглые суммы на отдых в Объединённых Арабских Эмиратах. Их расходы можно сопоставить с показателем товарооборота между двумя государствами. Владимир Путин, глава Российской Федерации, в рамках официального визита в Абу-Даби отметил эту деталь, подчеркнув достаточно хорошо налаженный диалог между странами.

Эмират Абу-Даби ярко и радушно поприветствовал российского лидера эффектным воздушным шоу – истребители эмиратских ВВС изобразили в небе российский триколор. Так, многие СМИ писали, что принц Мухаммед Аль Нахайян изначально принял решение отказаться от всех привычных канонов проведения госвизита и лично встретил Владимира Путина в аэропорту. Президентский кортеж в торжественной обстановке въехал в город. Его сопровождали всадники роты почетного караула и машины с надписью «ДПС», даже написанной на кириллице. Кульминацией встречи стали залпы пушечных выстрелов. Их, как уверяют журналисты, было слышно на довольно приличном расстоянии от дворца Каср Аль Ватан. Гостей порадовал и оркестр, взявший верные ноты российского гимна.

Стоит сказать, что с тех времен, как Владимир Путин побывал в столице Эмиратов, прошло уже 12 лет назад. Город по праву считается райским оазисом. Где раньше была сплошная пустыня, теперь все пестрит зелеными красками, а в небо возвышается уже более тысячи небоскребов разных форм и размеров. Жители Эмиратов и его правительство гордится всеми произошедшими на территории страны переменами. К слову, в так называемую «донефтяную эпоху» традиционная одежда горожан изготавливалась даже без карманов, потому что туда попросту нечего было нечего положить. Теперь же в стране только и говорят о миллиардных инвестициях.

Местные СМИ сообщали, что наследный принц в своих высказываниях не скупился на дружеские эпитеты, а Россию и вовсе называл своим вторым домом. Жители островов, разбирающиеся в роскоши, по достоинству оценили лимузин Владимира Путина. Теперь 36% акций компании Aurus будут принадлежать эмиратскому холдингу Tawazun. Уточнялось, что на богатейшем рынке Персидского залива значительная часть украшений сделана из золота, добытого и привезённого из России.

Перед проведением переговоров с наследным принцем президент РФ провёл встречу с первым эмиратским космонавтом Хазза Аль Мансури. Он 3 октября вернулся на Землю, воспользовавшись при этом российским спускаемым аппаратом. Владимиру Путину был вручен памятный подарок от космонавтов.

Отметим, реализация совместного космического проекта представляет собой уникальный шаг в двусторонних взаимоотношениях. При этом, развитие туризма является шагом закономерным. Статистика говорит, что за год территорию Эмиратов посетило около одного миллиона россиян. Безвизовый режим вносит свои коррективы и делает поездки к морю и солнцу значительно проще.

Важно отметить, что вся продолжительность государственного визита российского президента была основной темой для эфира местных СМИ. Ведущие и дикторы досконально разобрали все самые эффектные детали и фразы проведенных переговоров с участием глав государств.