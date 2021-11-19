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«Максимально обострить ситуацию»: почему Литва выступила против диалога с Белоруссией по миграционному кризису
19 ноября 2021, 08:00 • 120 • В мире
Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис назвал «опасным путём» выстраивание диалога с Минском относительно разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Дипломат считает, что власти республики якобы могут пренебречь достигнутыми договорённостями. Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры касались в том числе миграционного кризиса. Эксперты объясняют текущую риторику Литвы желанием сохранить напряжённость в ситуации с нелегалами, чтобы использовать это для политического давления на Минск.
Флаг Литвы / мигранты на литовско-белорусской границе Reuters
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал опасным диалог с Белоруссией по вопросу урегулирования миграционного кризиса. Так литовский министр прокомментировал телефонные переговоры врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.
«Де-факто переговоры уже идут. Это опасный путь, потому что, ведя переговоры, вы находитесь на одной странице и говорите правовым языком», — приводит его слова ТАСС.
По мнению Ландсбергиса, угроза таких контактов заключается в том, что Белоруссия может пренебречь достигнутыми договорённостями.
«Диктаторы, авторитарные правители известны тем, что не придерживаются правовых норм и не соблюдает договорённостей», — добавил Ландсбергис.
Ранее, 17 ноября, Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. Стороны обсуждали в том числе урегулирование миграционного кризиса.
До этого белорусские СМИ сообщили, что президент во время первой беседы с врио канцлера ФРГ предложил варианты решения миграционной проблемы на белорусско-польской границе.
Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, механизм по разрешению миграционного кризиса, предложенный им в разговоре с Меркель, заключается в создании Европейским союзом «гуманитарного коридора для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере».
«Мы берём на себя обязательство содействовать... остальным 5 тыс. вернуться на родину», — приводит слова Эйсмонт БЕЛТА.
Стоит отметить, что граничащая с Белоруссией Польша, которая тоже оказалась в центре миграционного кризиса, как и Литва, не поддерживает идею прямого диалога с Минском.
Вместо налаживания контактов с белорусскими властями Варшава призывает ввести против республики санкции, а также считает, что в сложившейся ситуации должен начать действовать Североатлантический альянс. С таким заявлением 14 ноября выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он допустил, что польская сторона вместе с Ригой и Вильнюсом могла бы запросить применение 4-й статьи Североатлантического договора. Эта норма предусматривает организацию консультаций участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из союзников по блоку находится под угрозой.
В МИД России назвали подобные намерения Варшавы провокационными и опасными.
«Привести это может к ненужной эскалации ситуации», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Обстановка на границе
Напомним, 8 ноября Варшава, Вильнюс и Минск сообщили, что ситуация на границе обострилась из-за притока нелегальных мигрантов, которые прибыли с белорусской территории.
Польша и Литва отправили военных для сдерживания беженцев, пытающихся проникнуть на польскую сторону.
Государства Евросоюза обвинили Белоруссию в умышленном провоцировании миграционного кризиса. Об этом, в частности, говорится в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии, опубликованном латвийским Минобороны 11 ноября. Действия Минска в документе названы серьёзной угрозой для безопасности Европы.
«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — отмечается в заявлении.
Сложившаяся ситуация там охарактеризована как «наиболее сложный за много лет кризис безопасности» для региона, НАТО и ЕС.
Позже верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter о «недопустимой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах Евросоюза».
Однако президент Белоруссии отвергает такого рода обвинения. Он подчеркнул, что в ситуации вокруг нелегалов виновны государства Запада, в результате которых граждане ряда стран стали беженцами.
Как отметил, в свою очередь, президент России Владимир Путин, Запад использует миграционный кризис, чтобы надавить на Минск.
«Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — заявил российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября.
Вместе с тем, подчеркнул Путин, Запад забывает о собственных обязательствах в гуманитарной сфере.
«Инструмент политического давления»
По мнению экспертов, Литва, не желающая устанавливать контакты с Белоруссией по миграционному вопросу, не заинтересована в том, чтобы кризис на границе был разрешён.
Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, со своей стороны, назвал комментарий главы МИД Литвы на тему переговоров Минска и Берлина некорректным или неуместным.
«Создаётся впечатление, что Ландсбергис хочет научить уму-разуму госдеятелей, которые его намного старше и опытнее в политическом плане», — отметил аналитик в комментарии RT.
По его словам, такая риторика со стороны литовского МИД отражает суть внешнеполитической линии прибалтийской республики.
«Речь идёт о некоторой неадекватности, которую литовские политики регулярно доказывают такого рода выступлениями», — говорит эксперт.
Он также добавил, что Литва, по сути, «пытается навязать Германии своё видение миграционной проблемы».
По мнению Межевича, выступая против переговоров с Минском и отказываясь вести с ним дела по урегулированию текущего кризиса, Вильнюс планирует привлечь внимание Брюсселя и Вашингтона.
«Однако рассчитывать на то, что Литве кто-то серьёзно сейчас поможет в борьбе с нелегальной миграцией, не приходится, поскольку в ЕС сейчас весьма неохотно выделяют деньги на заборы и окопы, финансирование по этим статьям несколько ограничено», — пояснил аналитик.
С его точки зрения, такой же стратегии, но ещё в более агрессивном варианте, придерживается и Польша.
Как отметил Рекеда, отсутствие коммуникации по мигрантам между Варшавой и Вильнюсом с одной стороны и Минском — с другой можно объяснить также антибелорусским настроем, который существует в их политике.
«В головах у польского и литовского истеблишмента диалог с Белоруссией невозможен, пока она является союзницей России, которую они необоснованно расценивают как геополитического противника», — говорит аналитик.
По этой причине Литва и Польша продолжат пытаться оказать политическое давление на белорусские власти, призывая ЕС к санкциям и другим недружественным мерам, прогнозирует Сергей Рекеда.
«Вильнюс и Варшава будут и дальше продавливать свою жёсткую позицию отказа от переговоров с Лукашенко, применять силовые методы воздействия на границе, которые мы уже видели, и пытаться добиться того, чтобы мигранты остались на территории Белоруссии и стали проблемой для Минска», — резюмировал эксперт.
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