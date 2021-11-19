«Максимально обострить ситуацию»: почему Литва выступила против диалога с Белоруссией по миграционному кризису

Глава литовского МИД Габриэлюс Ландсбергис назвал «опасным путём» выстраивание диалога с Минском относительно разрешения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Дипломат считает, что власти республики якобы могут пренебречь достигнутыми договорённостями. Ранее врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Переговоры касались в том числе миграционного кризиса. Эксперты объясняют текущую риторику Литвы желанием сохранить напряжённость в ситуации с нелегалами, чтобы использовать это для политического давления на Минск.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис назвал опасным диалог с Белоруссией по вопросу урегулирования миграционного кризиса. Так литовский министр прокомментировал телефонные переговоры врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Де-факто переговоры уже идут. Это опасный путь, потому что, ведя переговоры, вы находитесь на одной странице и говорите правовым языком», — приводит его слова ТАСС.

По мнению Ландсбергиса, угроза таких контактов заключается в том, что Белоруссия может пренебречь достигнутыми договорённостями.

«Диктаторы, авторитарные правители известны тем, что не придерживаются правовых норм и не соблюдает договорённостей», — добавил Ландсбергис.

Ранее, 17 ноября, Меркель провела второй за неделю телефонный разговор с Лукашенко. Стороны обсуждали в том числе урегулирование миграционного кризиса.

До этого белорусские СМИ сообщили, что президент во время первой беседы с врио канцлера ФРГ предложил варианты решения миграционной проблемы на белорусско-польской границе.

Как уточнила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, механизм по разрешению миграционного кризиса, предложенный им в разговоре с Меркель, заключается в создании Европейским союзом «гуманитарного коридора для 2 тыс. беженцев, которые находятся в лагере».

«Мы берём на себя обязательство содействовать... остальным 5 тыс. вернуться на родину», — приводит слова Эйсмонт БЕЛТА.

Стоит отметить, что граничащая с Белоруссией Польша, которая тоже оказалась в центре миграционного кризиса, как и Литва, не поддерживает идею прямого диалога с Минском.

Вместо налаживания контактов с белорусскими властями Варшава призывает ввести против республики санкции, а также считает, что в сложившейся ситуации должен начать действовать Североатлантический альянс. С таким заявлением 14 ноября выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он допустил, что польская сторона вместе с Ригой и Вильнюсом могла бы запросить применение 4-й статьи Североатлантического договора. Эта норма предусматривает организацию консультаций участников НАТО, если, по мнению одной из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность кого-либо из союзников по блоку находится под угрозой.

Мигранты на белорусско-польской границе

РИА Новости

© Виктор Толочко

В МИД России назвали подобные намерения Варшавы провокационными и опасными.

«Привести это может к ненужной эскалации ситуации», — отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Обстановка на границе

Напомним, 8 ноября Варшава, Вильнюс и Минск сообщили, что ситуация на границе обострилась из-за притока нелегальных мигрантов, которые прибыли с белорусской территории.

Польша и Литва отправили военных для сдерживания беженцев, пытающихся проникнуть на польскую сторону.

Государства Евросоюза обвинили Белоруссию в умышленном провоцировании миграционного кризиса. Об этом, в частности, говорится в совместном заявлении Литвы, Латвии и Эстонии, опубликованном латвийским Минобороны 11 ноября. Действия Минска в документе названы серьёзной угрозой для безопасности Европы.

«Большие группы людей стягивают и привозят к приграничной зоне, где затем их заставляют незаконно пересечь границу. Это повышает вероятность провокаций и серьёзных инцидентов, которые могут перейти в военную плоскость», — отмечается в заявлении.

Сложившаяся ситуация там охарактеризована как «наиболее сложный за много лет кризис безопасности» для региона, НАТО и ЕС.

Позже верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал на своей странице в Twitter о «недопустимой инструментализации людей режимом Лукашенко на границах Евросоюза».

Spoke to @RauZbigniew and @GLandsbergis this evening about the unacceptable instrumentalisation of people by the Lukashenko regime at the borders of the European Union.



We will discuss next steps at the #FAC on Monday. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2021

Однако президент Белоруссии отвергает такого рода обвинения. Он подчеркнул, что в ситуации вокруг нелегалов виновны государства Запада, в результате которых граждане ряда стран стали беженцами.

Как отметил, в свою очередь, президент России Владимир Путин, Запад использует миграционный кризис, чтобы надавить на Минск.

«Нельзя не видеть также, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск», — заявил российский лидер на расширенном заседании коллегии МИД 18 ноября.

Вместе с тем, подчеркнул Путин, Запад забывает о собственных обязательствах в гуманитарной сфере.

«Инструмент политического давления»

По мнению экспертов, Литва, не желающая устанавливать контакты с Белоруссией по миграционному вопросу, не заинтересована в том, чтобы кризис на границе был разрешён.

«Вильнюсу выгодно продолжение напряжённых отношений между Минском и Брюсселем, а также в целом ситуация вокруг мигрантов, которую балтийская республика использует как инструмент политического давления на белорусские власти. Поэтому любые конструктивные попытки искать пути разрешения этого кризиса или компромиссы не подходят для литовских властей. Литва ставит перед собой задачу обострить ситуацию максимально и возложить ответственность за это на Белоруссию», — рассказал в интервью RT генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции Сергей Рекеда.

Президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич, со своей стороны, назвал комментарий главы МИД Литвы на тему переговоров Минска и Берлина некорректным или неуместным.

МИД Литвы

© Wikimedia commons

«Создаётся впечатление, что Ландсбергис хочет научить уму-разуму госдеятелей, которые его намного старше и опытнее в политическом плане», — отметил аналитик в комментарии RT.

По его словам, такая риторика со стороны литовского МИД отражает суть внешнеполитической линии прибалтийской республики.

«Речь идёт о некоторой неадекватности, которую литовские политики регулярно доказывают такого рода выступлениями», — говорит эксперт.

Он также добавил, что Литва, по сути, «пытается навязать Германии своё видение миграционной проблемы».

По мнению Межевича, выступая против переговоров с Минском и отказываясь вести с ним дела по урегулированию текущего кризиса, Вильнюс планирует привлечь внимание Брюсселя и Вашингтона.

«Однако рассчитывать на то, что Литве кто-то серьёзно сейчас поможет в борьбе с нелегальной миграцией, не приходится, поскольку в ЕС сейчас весьма неохотно выделяют деньги на заборы и окопы, финансирование по этим статьям несколько ограничено», — пояснил аналитик.

С его точки зрения, такой же стратегии, но ещё в более агрессивном варианте, придерживается и Польша.

«Варшаве нужен шум и скандал, причём гораздо больше, чем Вильнюсу. Польская сторона также хочет привлечь к себе максимальное внимание Европейского союза, повысить свой статус последнего рубежа обороны Европы от Лукашенко. Это своего рода торговля страхом — таким приёмом Варшава пользуется долгие годы. Теперь за это дают намного меньше денег, но привычка осталась», — рассуждает Межевич.

Как отметил Рекеда, отсутствие коммуникации по мигрантам между Варшавой и Вильнюсом с одной стороны и Минском — с другой можно объяснить также антибелорусским настроем, который существует в их политике.

«В головах у польского и литовского истеблишмента диалог с Белоруссией невозможен, пока она является союзницей России, которую они необоснованно расценивают как геополитического противника», — говорит аналитик.

По этой причине Литва и Польша продолжат пытаться оказать политическое давление на белорусские власти, призывая ЕС к санкциям и другим недружественным мерам, прогнозирует Сергей Рекеда.

«Вильнюс и Варшава будут и дальше продавливать свою жёсткую позицию отказа от переговоров с Лукашенко, применять силовые методы воздействия на границе, которые мы уже видели, и пытаться добиться того, чтобы мигранты остались на территории Белоруссии и стали проблемой для Минска», — резюмировал эксперт.