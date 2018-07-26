Максим Шевченко: Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем

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Гнев - сильное чувство негодования: страстная, порывистая досада, попросту: сердце; запальчивый порыв, вспышка; озлобление, злоба. Не карай во гневу. Переложи гнев на милость. Не во гнев сказать. Гнев Божий, бедствие, постигающее человека; но пожар от грозы: Божья милость. Где гнев, там и милость. Покорное слово гнев укрощает. Гнева не пугайся, а на ласку не кидайся. Господин гневу своему, господин всему. Не налагайте гнева, наложите милость. Гневный, о человеке рассерженный, взбешенный, сердитый, кого берет зло; в этом же значении о животных; о словах, приемах: кажущий гнев, во гневу сказанный, сделанный: гневная судьба, рок, река и пр. Гневен Бог Моисеев, милосерд Христос.

В. И. Даль. Толковый словарь живаго великорусского языка.

Целый ворох новостей опять пришёл из Сирии. Кровью сочится клубок противоречий в многоугольнике Израиль, Сирия, Иран, Россия, США и конечно же, террористы. Весь этот клубок, постоянно похожий на воспалённый лимфатический узел, сейчас уже напоминает злокачественную опухоль. Свежайшая новость от 25 июля: теракт, осуществлённый смертником из так называемого «Исламского государства» (запрещено в России) в городе Эс-Сувейда, что на юге Сирии, унёс жизни множества мирных сирийцев. На вечер 25 июля зарегистрировано 144 погибших, раненых 178. Кто отдаёт террористам приказы? Подсказка, возможно, в другой новости. Вчера ПВО Израиля сбили сирийский самолёт производства КБ «Сухой». Израильтяне говорят, что он на 2 км залетел на израильскую территорию (вообще-то сирийскую — в наглую оккупированные Израилем Голанские высоты). Из других источников стало известно, что никуда сирийский самолёт не залетал, а бомбил террористов на Юго-Западе Сирии.

Источники «Интерфакса» сообщили, что пилоты сбитых сирийских самолетов, не желающие попадать в плен, не катапультируются. «Так было и в этот раз», — заявил собеседник агентства. Также он подтвердил, что сбитый Израилем самолет действительно Су-22 сирийских ВВС.

Экспертные оценки

Максим Шевченко

Израильские самолёты сбивают, когда они наносят удары по сирийским войскам, убивая сирийских граждан. Сирийский самолёт в любом случае никаких израильтян не трогал. Поэтому, безусловно, со стороны Израиля это бандитская, пиратская акция, которая является прямой поддержкой терроризма. Сирийская армия не атакует Израиль на его территории, и вряд ли сирийцы настолько безумны, чтобы послать один устаревший самолёт атаковать позиции. То есть очевидно, что самолёт осуществлял военную операцию против групп вооружённой оппозиции. Штурмовик Су-22 наносил удары по позициям и базам противника Асада, то есть тех, кого называют террористами. Собственно говоря, это факт их прямой поддержки мо стороны Израиля. Еврейское государство сражается в Сирии вместе с террористическими организациями в одной шеренге.

Для Израиля победа сирийского правительства, победа Хезболлы, а стало быть, и победа Палестинского движения сопротивления — самое нежелательное дело. Израиль готов спонсировать, финансировать и, как мы видим, вооружено поддерживать так называемую «исламскую оппозицию», которая финансируется Катаром, Саудовской Аравией и т.д., особенно на юге Сирии. И 24 июля случилось снятие всех масок. Хотя мы и так знали, что такое Израиль, понимали, что сирийская война, собственно, создана израильскими спецслужбами.

Мне очень жалко погибшего героя-сирийца. Смерть его не напрасна, потому что солдаты должны жить и умирать. Такова доля солдата: знать, что он рано или поздно умрёт в бою. Но своим подвигом он окончательно дал нам понять, что Израиль — это банда, которая финансирует международный терроризм и военным путём напрямую ему помогает.

Нетаньяху заявил, что якобы залёт «Сухого» сирийских военно-воздушных сил на территорию Израиля (а на самом деле Сирии) является грубым нарушением соглашений о разъединении между Израилем и Сирией 1974 года. Но хочу напомнить, что сам Израиль совершенно спокойно в режиме через день летает на международно признанную территорию Сирии, бомбит сирийские военные и гражданские учреждения — и не считает это нарушением. Значит, то, что заявил Нетаньяху, не имеет значения. Потому что Нетаньяху — это военный преступник, международный бандит, террорист. А то, что заявляют военные преступники, бандиты и террористы, которые открыто, цинично поддерживают международный терроризм и уничтожают гражданское население (в Газе, например) и кичатся этим — не имеет значения. Поймите, это война, бессмысленно обмениваться нотами, высчитывать — 2 км или 20 км…

Мне жаль, что сирийская армия не нанесла удара по израильским позициям на оккупированной территории Голанских высот. У сирийцев нет пока такой силы — но, безусловно, будет. Каждая израильская бомба, каждая израильская ракета, которая убивает сирийского или ливанского бойца, копит в сердцах этих людей ненависть и желание мстить. Придёт время, когда у сирийцев, безусловно, будут такие ракеты и самолёты, которые смогут достигать и Тель-Авива, и Негеба, и Нетании, и всего остального. И если Израиль хочет войны и сейчас кичится своим военным преимуществом, полагая, что это его спасёт — то придёт время, и всё изменится.

Из сирийской войны все выйдут абсолютно изменившимися. Входили в 2011 году в сирийскую войну в одном состоянии — выходят сегодня из неё, одержав победу в этой войне, совсем другими бойцами. Как сказано в Священном писании, которое Израиль не любит, в Новом Завете: «Кто сеет ветер, пожинает бурю». А израильтяне как раз «сеют ветер» — и «пожнут бурю». Я Вас уверяю: ничто не будет забыто и ничто не будет прощено. Поэтому смерть героя-лётчика не напрасна. Слова Нетаньяху мы запомнили и положили в копилочку. Действия Израиля мы зафиксировали и не забудем.

А дальше, как говорится, Суд Божий. Они же любят говорить — сионисты и радикальные неонацисты, — что Бог с ними, что они «избранный народ Божий». Но Бог их наказывал, Бог их проклинал, Бог приказал Моисею раздать сынам Левииным мечи и перебить половину Израиля: «И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон». Я не знаю, какое решение примет Бог в будущем, как накажет израильтян за их преступления, за их поддержку терроризма, за уничтожение прекрасной древней Сирии.

Позавчера, 23-го июля, министр иностранных дел Лавров и начальник Генерального штаба Герасимов отправились в Иерусалим, где проводили переговоры с Нетаньяху. Как известно, тема была следующая: Россия предложила Израилю позволить иранским военным специалистам остаться в Сирии на территории, отстоящей не менее чем на 100 км от линии прекращения огня на Голанских высотах. Израильские источники говорят, что Израиль резко отказал, МИД дезавуировал это утверждение израильских источников, сказав, что переговоры прошли конструктивно.

Это обычный конфликт внешней и внутренней политики: внутри для «быдла» (израильского, я имею в виду) подаётся одна информация, а для внешней политики звучат совсем другие вещи. Поэтому пропаганда вовнутрь страны для мобилизации толпы на позициях национализма и так называемого величия государства — это одно, а реальные шаги во внешней политике — совсем другое. Я допускаю возможность как того, так и этого. Никто не мешал «источникам» в Израиле рассказывать сказки своему населению, тем более так зомбированному национализмом (как сказал Эрдоган, «радикальным фашизмом». Но я вас уверяю, что Израиль, исходя из логики, не потерпит Иран у своих границ не то что за 100 км, а и на расстоянии прямого ракетного выстрела. Это, конечно, угроза сионистскому режиму. Поэтому я лично думаю, что в данном случае, мягко выражаясь, лукавит именно российское Министерство иностранных дел, пытаясь показать свою «конструктивную» роль в так называемом «ближневосточном процессе». Но Израиль опирается напрямую на Трампа, А Трамп не должен никому рассказывать, какой Израиль на самом деле плохой или хороший, что он рассказывает про Россию и про Путина. Трамп опирается на союз с Саудовской Аравией, вместе с Израилем это треугольник. Поэтому думаю, что Израиль будет любой ценой убирать иранцев от своих границ, а российский МИД выдаёт желаемое за действительное.

Всё это не столь важно. Я думаю, что судьбы Ближнего Востока находятся не в руках государства и не в руках бюрократии, а в руках Божиих. И только по Божьей милости, но по человеческим деяниям, эти судьбы будут решены. Ближний Восток — это особая земля, особая территория с особыми законами и особым вниманием Господа к этой земле, на которую когда-то ступила нога Адама, по которой ходили пророки, возвещающие миру истину монотеизма. Поэтому не бюрократам, кто бы они не были, вещать о том, что они «вершат судьбы». Бюрократы принадлежат государствам, а государства — не более, чем пыль перед лицом времени. Таких государств, как Израиль и Российская Федерация, были тысячи, и исчезли они в небытие. А Ниневия, Вавилон, Ассирия, государства хеттов, может быть, и помогущественней были для своей эпохи, чем современные государства.

На стороне светлых сил не бывает государств, на стороне светлых сил бывают только люди. Государства — это инструменты в руках Господа. Мы же должны исполнять Его волю, мы должны быть на стороне правды и стоять против несправедливости.

Иллюстрация: Юлиус Шнорр фон Карольсфельд, «Наказание идолопоклонников» (по эпизоду из библейской книги «Исход»: «Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, ко мне! И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро своё, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали сыны Левиины по слову Моисея; и пало в тот день из народа около трёх тысяч человек»).

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