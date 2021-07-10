МакSим пошла на поправку? Представитель певицы рассказала о ситуации

Представитель МакSим заявила об улучшении состояния певицы. "Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжёлая, она на аппарате", - сообщила менеджер.

Певица МакSим пошла на поправку после госпитализации с тяжёлой формой коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности о состоянии артистки рассказала её менеджер.

МакSим госпитализировали с пневмонией, вызванной COVID-19, ещё в середине июня. У певицы оказались сильно поражены лёгкие. Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжёлая, она на аппарате,

- сказала представительница певицы в комментарии РИА Новости.

Напомним, что в Москве наблюдается третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Её причиной называют индийский штамм "Дельта", который заразнее и смертоноснее оригинального коронавируса.