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МакSим пошла на поправку? Представитель певицы рассказала о ситуации

10 июля 2021, 19:50  •  92 • Политика
Представитель МакSим заявила об улучшении состояния певицы. "Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжёлая, она на аппарате", - сообщила менеджер.
Певица МакSим пошла на поправку после госпитализации с тяжёлой формой коронавирусной инфекции COVID-19. Подробности о состоянии артистки рассказала её менеджер.
МакSим госпитализировали с пневмонией, вызванной COVID-19, ещё в середине июня. У певицы оказались сильно поражены лёгкие. Чтобы спасти ей жизнь, врачам пришлось ввести её в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Марине действительно получше… Небольшие улучшения есть, но ситуация по-прежнему стабильно тяжёлая, она на аппарате,
- сказала представительница певицы в комментарии РИА Новости.
Напомним, что в Москве наблюдается третья волна заболеваемости коронавирусной инфекцией. Её причиной называют индийский штамм "Дельта", который заразнее и смертоноснее оригинального коронавируса.

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