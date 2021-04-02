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Максим Могильницкий: Глупость или предательство? Отечественная компания выпустила «неправильный» сериал

02 апреля 2021, 17:45  •  109 • Украина

Ходят слухи по земле украинской, что некая отечественная кинокомпания выпустила сериал, транслирующий кремлевские нарративы. События этого опасного телепродукта происходят в Одессе, Киеве и Черноморске.

Тем не менее, все без исключения персонажи говорят на русском языке. А ведь любому украинцу доподлинно известно, что все мы говорим либо на украинском, либо на крымскотатарском. В крайнем случае – на языках Евросоюза. И лишь крохотное национальное меньшинство продолжает говорить на русском. Изредка и неохотно.

Поговаривают, что в сериале поднимается на сто процентов кремлевская тема «зубастых» коммунальных тарифов. Хотя любому здравомыслящему человеку очевидно, что украинец тарифами доволен, а любые протесты инспирированы зарубежными недругами.

Но страшней всего другое! Вроде как сериал тот на вражеском телеканале СТС транслировать собираются. Народ промеж собою возмущенно шепчется, что премьера состоится уже в будущий понедельник.

Это кто же разрешил украинской кинокомпании транслировать сигналы, подозрительно созвучные заявлениям российских пропагандистов, непосредственно в Кремль? Это глупость или предательство?

Довожу до вашего сведения, Владимир Александрович, что патриотическая общественность возмущена и встревожена этими ужасными слухами. Все как один считают, что на следующем заседании СНБО вы просто обязаны приструнить их санкциями.

Ах, да! В народе говорят, что называется эта подозрительная компания «Квартал 95». Вы уж проверьте как следует этих «папиков», уважаемый гарант!

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