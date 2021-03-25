Максим Могильницкий: Данилов сорвал коварный план «страны-агрессора»?

Выясняется, что для отмены местных выборов аж в восемнадцати территориальных общинах Донецкой и Луганской областей у власти были серьезные причины.Так, секретарь СНБО Данилов заявил, что Российская Федерация, согласно информации разведки, планировала учинить зловредное нечто в прифронтовых районах. Только вот поделиться этой информацией Данилов с нами пока не может.Погодите-погодите! Верно ли я понимаю, что коварный план агрессора героически сорван посредством отмены этих самых выборов? Это что же получается? Данилову российский план известен, самим россиянам – тем более. А сегодня в Москве узнали, что секретарь СНБО – человек осведомленный.Выходит, что все заинтересованные лица уже в курсе, но украинцам, которых под этим соусом поразили в правах, Данилов информацию разведки не выдаст? А почему? Он ведь не шкаф и не музей, чтобы хранить секреты от друзей.Кроме того, Данилов заявил, что ни в одном нормативно-правовом документе Украины слово «Донбасс» не встречается. Рекомендую этому государственному мужу хорошенько изучить официальный сайт Верховной Рады Украины. Откроет для себя много интересного.Из относительно свеженького могу посоветовать Закон Украины «Об основных принципах (стратегии) государственной экологической политики Украины на период до 2030-го года».Человек, на плечах которого держится национальная безопасность Украины, сообщает нам, что «никакого Донбасса не существует». Опасно, мол, это слово использовать. Нарратив страны-агрессора, знаете ли.