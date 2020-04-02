Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
"Отблагодарили": После хамства ЕС китайская компания Huawei сворачивае...
«Симптомы у всех разные»: жительница Италии рассказала, как в Риме лечат пациент...
Главная / Политика

Максим Ксензов назначен замминистра культуры РФ

02 апреля 2020, 02:35  •  22 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Максима Ксензова заместителем министра культуры страны. Об этом в среду, 1 апреля, говорится в распоряжении главы правительства.
Ранее 46-летний Ксензов возглавлял департамент проектной деятельности правительства. Кроме того, он работал в Роскомнадзоре и «Национальной медиа группе».
По словам источника TACC в министерстве, новый замминистра будет отвечать за киноиндустрию и цифровизацию в культурной сфере.
5 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку. Его пост занял бывший руководитель ФНС Михаил Мишустин.
Позже президент России подписал указы о формировании нового кабинета министров, назначив Ольгу Любимову министром культуры. Она сменила на посту Владимира Мединского, занимавшего эту должность с 2012 года.
Первым заместителем Любимовой в феврале стал Сергей Обрывалин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



22
Источник
Похожие новости
01 апреля 2020, 22:35
Евросоюз взбесился из-за решения России по Крыму
01 апреля 2020, 20:35
"Может быть, звёздный флаг исчезает навсегда": В Италии демонстративно спускают флаги ЕС
01 апреля 2020, 20:35
Беглецам слова не давать! Соловьёв раскритиковал эфир для Ходорковского. Песков напомнил о преследовании олигарха
01 апреля 2020, 20:35
"Вы видите, президент предпочитает": Песков раскрыл новацию в защите Кремля от коронавируса
01 апреля 2020, 22:35
Американские амбиции споткнулись об украинскую коррупцию: Как СБУ саботирует реформы США
01 апреля 2020, 22:35
Помощь уже в пути: Посол назвал расчётное время прибытия российского самолёта с гуманитаркой в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
02 апреля 2020, 00:35
"Уберите!": Русские С-400 "в сердце Анкары" задели американцев за...
02 апреля 2020, 00:30
«Пришлось отвезти к родственникам»: 11-летнюю девочку не пустили в Россию вместе с ро...
02 апреля 2020, 00:35
Следующий самолёт России летит в Турцию? Путин и Эрдоган провели телефонные переговор...
02 апреля 2020, 00:35
Коронавирус добрался до голландского флота: Каждый четвёртый на подлодке MS Dolfijn п...
02 апреля 2020, 00:35
Голосование по поправкам в Конституцию может повлиять на введение режима ЧС?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 марта 2020, 13:35
Коронавирус выдадут глаза: Американские врачи сделали предупреждение
29 марта 2020, 08:36
Лев Лещенко перезаражал весь цвет российского шоу-бизнеса?!...
29 марта 2020, 07:35
Эту страну не спасти. В Киеве украли тесты на коронавирус, прибывшие из КНР
28 марта 2020, 22:35
В Крыму ответили на планы Украины создать базу НАТО вблизи полуострова
30 марта 2020, 07:35
Россия неизбежно вернёт Украину: Галичане в это начинают верить
31 марта 2020, 09:35
Украинцы поставили бывшую империю на грань голода
26 марта 2020, 08:35
Мир ожидает передел после коронавируса
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.