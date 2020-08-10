Максим Калиниченко: сделайте Казарцеву коррекцию зрения и верните на поле

Бывший капитан московского "Спартака" Максим Калиниченко в интервью корреспонденту РИА Новости Сергею Астахову не стал подбирать выражения в отношении арбитров матча чемпионата России по футболу между "красно-белыми" и "Сочи". По мнению двукратного чемпиона страны, в отношении спартаковцев существует заговор, а арбитры просто убивают команду и болельщиков.

- Эпизод со вторым пенальти в ворота "Спартака". Судья прав или допустил ошибку?

- А у меня и по первому пенальти мнение, что Казарцев допустил жесткую ошибку. Он сделал две результативные ошибки за одну игру. Это много.

- Мог бы вмешаться VAR.

- Мог бы, но они все молчат. У них обет молчания, они все великие, а людям, по их мнению, знать ничего не нужно. Они только уродуют болельщиков, "Спартак". Несчастная команда еще с того чемпионата страдает от действий арбитров. А потом они сидят и рассказывают, что это всего лишь череда ошибок. Хорошо, тогда верните очки и устраивайте переигровку! Создайте прецедент!

© РИА Новости / Александр Вильф Футбол. РПЛ. Матч "Спартак" — "Сочи"

- Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи как-то по фотографии оценивал эпизод. Впечатляет?

- А мне не хочется его слушать. Мне хочется слышать тех, кто убивает. То, что Кашшаи найдет тысячу пунктов в регламенте, которые оправдают их действия, не сомневаюсь. Если вы не умеете судить РПЛ, то идите судить первенство бани! Вам дали VAR – инструмент, который позволяет рассматривать эпизоды под лупой. Но если вы даже так ничего не видите, идите и купите себе очки! Так нельзя делать, это просто убийство команды и людей.

- Судейские ляпы, лишающие команду победы, сильно бьют по психологии футболистов?

- Конечно, это сказывается. Ты выходишь на следующую игру и уже думаешь, что тебя прибьют. Пусть рефери надевают форму, играют друг с другом, судят сами себя. Так будет очень хорошо. А Кашшаи всё объяснит.

- Получается, что Леонид Федун прав, говоря о снятии с чемпионата?

- Нет, этого делать нельзя. Без "Спартака" этот чемпионат можно будет смело закрывать, потому что не будет интереса. Видно, что такая ситуация надоела Федуну. Он жестко выражается, но как бы другой человек реагировал на его месте, когда столько результативных ошибок подряд происходит? Это не в течение всего чемпионата, это в восьми из девяти последних игр турнира! ВОСЕМЬ! Уму такое непостижимо. Я представляю, какое желание сейчас высказаться у футболистов, но они не могут, так как их накажут.

- Вы не боитесь?

- Нет, мне не страшны санкции. Когда тебя доводят до такого состояния, человек имеет право говорить то, что видит и думает. Судьям ведь не прилетает за их ошибки. Разве отстранят на одну-две игры, но это не наказание.

- Пока Казарцев отстранен, но срок неизвестен.

- Пусть ему зрение проверят, сделают лазерную коррекцию. И вернут в поле.

- Верите, что полиграф может быть справедливым? Алексей Спиридонов в интервью сказал, что по другую сторону Казарцева и Еськова будет сидеть судья Михаил Вилков.

- Смешно, Спир молодец! Они если с VAR могут чудить, то и с полиграфом способны. На полиграф надо сажать не только судей, но и тех, кто их курирует, назначает. И спрашивать - что и почему. Это же позорище, это пятно на репутацию российского футбола. Куда потом возьмут условных Казарцева, Еськова, Вилкова? На матчи турниров УЕФА? Игра забывается, а результат остается. И через годы про этих судей никто не вспомнит.

- Многие известные люди футбола призывают дисквалифицировать судей пожизненно. Согласны?

- Не знаю. Они должны нести ответственность за свои поступки. А каким будет наказание, пусть решают те, кто их назначал.

- Расследование должно проходить в футбольной плоскости или необходимо привлекать следственные органы?

- Тяжелая история. По одному-двум эпизодам я бы сказал, что пусть это остается в рамках футбольных законов. Но когда таких результативных ошибок восемь… совпадений не бывает. Значит, кто-то что-то… Все уже смеются над теорией заговора, но так оно и есть.

- Кому перешел дорогу Федун?

- Он сам пусть в этом разбирается. Откуда мне знать? В большом бизнесе такое сплошь и рядом.

© РИА Новости / Алексей Филиппов Председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун

- Но ведь неспроста "Спартак" торпедируют?

- Если это действительно чья-то установка, то убивают за что-то. Я не берусь судить кто и что. Я просто не знаю. Со стороны рядового болельщика это всё уже надоело. И смотреть стало не то, что стыдно, а противно. Если решат проводить расследование, будет интересно наблюдать за этим.

- Фанаты в соцсетях угрожают Казарцеву. Не перебор?

- Эмоции есть эмоции. Человек сам знает, что начудил. Он уже через час удалил свою страницу в социальных сетях. Видимо, там прилетело много и жестко. Как ему с этим жить, я не знаю. Он сам на себя навлек тяжелое испытание. Ради чего всё это? Хочется спросить его об этом. Зачем судьи играют на нервах болельщиков? Для многих из них "Спартак" – это жизнь. И сердечные приступы они получают после таких матчей.

- В вашей карьере были такие откровенные случаи с судейством?