Максим Галкин поплатился за то, что собирался выкупить права на скандальный фильм с участием Владимира Зеленского?

Появляется ясность, за какие такие грехи аполитичного Галкина подвели под санкции украинского Совбеза. Оказывается, телеведущий якобы вознамерился выкупить права на демонстрацию в России и странах Содружества российско-украинского фильма «Ржевский против Наполеона», снятого режиссёром Марюсом Вайсбергом в 2012 году. Интрига заключена в том, что украинское Госкино уже третий год не выдаёт никому разрешение на демонстрацию этой гротескной комедии, в которой Зеленский сыграл роль Наполеона.

Сюжет: Украинский кризис

Несложно догадаться, что дело здесь в нежелательных параллелях. Зеленский в образе карикатурного Наполеона не только смешон, но и убедителен, причём настолько, что параллели возникают у зрителей сами собой. Ведь и в роли украинского президента Зеленский смешон ничуть не меньше (хотя, увы, неубедителен), а о его болезненных самомнении и обидчивости ходят легенды. Достаточно вспомнить, как резко он осадил журналиста, назвавшего его «главнокомандующим»: «Я не главнокомандующий! Я – верховный главнокомандующий!»

Украинское Госкино (Держкино) не выдавало прокатное разрешение на демонстрацию этого фильма, так как против выступали его продюсеры, Борис и Сергей Шефиры (последний – советник Зеленского). Судачат, что якобы прокатное удостоверение Госкино не выдаёт с 2015 года (формально – из-за эпизодического присутствия в кадре угодившего под санкции российского актёра Гальцева). На самом же деле, продюсерская компания DP Productions, связанная с Зеленским и его «Кварталом 95» располагает единоличным правом на прокат этой картины, однако, по понятным причинам, им не пользуется. А вот приобретение ленты российским дистрибьютером для широкой демонстрации ленты, в которой Зеленский выглядит неадекватно его нынешнему статусу, было, по всей видимости, категорически нежелательно. Настолько, что к вероятному дистрибьютеру украинские власти применили весь свой санкционный набор.

В свете вышеизложенного следует напомнить такой эпизод. Несколько дней назад депутат Рады Гео Лерос, покидая трибуну сессионного зала, показал Зеленскому неприличный жест. Сегодня Леросу вручили прокурорское подозрение, а Госбюро расследований вызывает его на допрос. Как видно, Зеленский и в самом деле весьма обидчив и честолюбив. А образ Наполеона в розовом одеянии, в котором он щеголяет в фильме про Наполеона и Ржевского, как и жест Лероса, вызывает насмешки. А бывший комик не желает, чтобы над ним потешались.