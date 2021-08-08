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Макс Фадеев пожелал Зеленскому суда: "У меня всю семью по линии отца вырезали такие нацисты"
08 августа 2021, 19:40 • 80 • Политика
Музыкальный продюсер Максим Фадеев сравнил Зеленского с Геббельсом и пожелал ему оказаться на скамье подсудимых. "У меня всю семью по линии отца вырезали такие нацисты", - отреагировал Фадеев на слова Зеленского о русских на Донбассе.
Музыкант и продюсер Максим Фадеев ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что "русским оставаться жить на территории Донбасса - это большая ошибка".
"А то что, Зеленский?" Я мечтаю увидеть эту необразованную тварь на скамье подсудимых! И это будет! Обязательно и скоро! У меня всю семью по линии отца вырезали вот такие нацисты, и мой отец рос в детском доме, не имея своей фамилии и имени из-за принадлежности к еврейскому народу, - пишет Фадеев.
- эмоционально написал Фадеев в своём Instagram.
Продюсер также напомнил подписчикам слова одного из главарей нацизма Геббельса: "Еврею нечего сказать о немецких вопросах. Он - иностранец, который пользуется правами гостя". Йозеф Геббельс. А теперь замените слово Еврей на слово Русский, и получится интервью Зеленского!"
Как сообщал Царьград, ранее экс-депутат Рады рассказал, как президент Владимир Зеленский обманул жителей юго-восточной и центральной Украины.
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