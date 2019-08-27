МАКС: Битва за небо и за будущее

Автор:

Покровский Александр

Несмотря на то что пафос всегда кажется излишним – такое у него, видно, свойство – не быть естественным, – указанные в заголовке две функции открывающегося сегодня международного авиационно-космического салона (МАКС-2019) и определяют его главные особенности. Пусть они и кажутся пафосными.

Переговоры, где будут делить небо и землю

В самом деле, в этом году МАКС прямо в первый же день станет – уже стал – площадкой для важной «сверки часов» между президентами России Владимиром Путиным и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Почему здесь и сейчас? Здесь – в повод о ясно вытекающих из всей предыдущей истории российско-турецких контактах: после покупки Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Турция по-прежнему ходит под риском не получить американские истребители 5-го поколения F-35. Это в некотором смысле делает турецкую военно-воздушную составляющую вооружённых сил хромой на одну ногу: оборонительные возможности ПВО стали лучшими в НАТО (читай – по сравнению с Грецией, главным врагом Турции на данный момент), а вот ударные, получается, серьёзно зависают. Особенно когда означенные F-35 есть у другого противника Турции – Израиля.

Су-57. Фото: www.globallookpress.com

И вот в этой ситуации и случается неожиданное совпадение – как раз в программе МАКС-2019 впервые появляются русские истребители 5-го поколения Су-57. Правда, с буковкой «Э» в обозначении. То есть – экспортные, без некоторых приборов и возможностей, доступных базовой модели. Но всё равно – и в этой модификации самолёты творят чудеса на глазах у зрителей. В воздухе вертятся чуть ли не волчком, летают чуть ли не задом наперёд, поражают манёвренностью.

А в дополнение ко всему один из пилотов продемонстрировал весьма интересную возможность. Так называемый короткий финиш, когда тормозной парашют раскрывается не после посадки на ВПП, а ещё перед таковой, метрах в двух над землёй. В этом случае весь тормозной путь самолёта оказывается длиной всего 200 метров!

В общем, Эрдогану будет над чем поразмышлять после посещения МАКСа. Да и кое-кому в Вашингтоне придётся задуматься: воспитание заблудшего – оно, конечно, дело полезное, но столь оголтелое выпихивание Турции с американского оружейного рынка прямо в суровые, но добрые лапы России вряд ли можно назвать предусмотрительным поступком.

А землю будут делить в Сирии. Опять же – сильный ход со стороны Кремля: договариваться о новом статусе всего в Сирии на фоне тех самых летающих штучек, которые, по сути, и выиграли войну для Башара Асада. Тем паче что турецкий лидер объективно оказался в несколько обиженном положении: в Северной Хаме правительственные войска при очень грубой и зримой поддержке российских ВКС выкинули террористов из города Хан-Шейхун и в кратчайшее время ликвидировали Латаминский котёл. Где – на минуточку – располагался турецкий наблюдательный пост. Который – негласно, но понятно для всех – гарантировал неприкосновенность протурецким боевикам в Хаме и Идлибе.

Р. Эрдоган. Фото: www.globallookpress.com

В общем, потеря лица для Эрдогана, если быть честными. Даже несмотря на то, что за время «перемирия», на котором так настаивали турки, значительная часть протурецких банд влилась в состав признанной всеми террористической группировки «Джебхат ан-Нусра"*, она же «Хайят Тахрир аш-Шам». Точнее, это как раз хороший повод для Эрдогана спасти лицо, дав понять, что уж этих-то бандитов турецкая армия защищать и не собиралась. Зато отыграла на этом фоне согласие Москвы на ликвидацию курдской угрозы в Рожаве.

Короче, запутанная ситуация, которую и разрешают сегодня в подмосковном Жуковском два лидера. Под благовестный шум «изделий 30», на которых и творят свои чудеса в воздухе хорошие самолёты Су-57…

Другие новинки и находки

Всего разнообразия демонстрируемых 827 фирмами и компаниями из 33 стран изделий описать невозможно. Это реально весь спектр всего, что делается и в чём нуждается воздушно-космическая сфера – от самых мощных в мире ракетных двигателей РД-171МВ для ракеты «Союз-5» и РД-191 для ракет-носителей «Ангара» (в перспективе, значит, для использования в лунной программе) и до промышленных роботов, с помощью которых собираются изделия для авиакосмической отрасли.

Но в плане именно новинок значительная часть и специалистов, и публики ожидают демонстраций возможностей нового пассажирского среднемагистрального лайнера МС-21-300. Это будет первой публичной премьерой полётов этого уникального на фоне происходившего разгрома отечественной гражданского авиации самолёта. А в воздухе он действительно творит чудеса, свойственные скорее какому-нибудь юркому истребителю, нежели пассажирскому воздушному судну.

МС-21-300. Фото: www.globallookpress.com

К нему в лётную программу поставлены требующий реабилитации российский Sukhoi Superjet 100, а также ничего не требующие, кроме доли в отечественном рынке авиаперевозок, его конкуренты Airbus A350-900 и ближнемагистральный Embraer E195.

В военной части салона ожидается пир духа для любителей «боевых железок». Кроме Су-57 будет показан ожесточённо отгрызающий у военных свою часть МиГ-35 поколения 4++, современные боевые Су-35С и Су-34 и уже не очень новый, но всё ещё очень современный самолёт-амфибия Бе-200. Всего в этом году здесь будет представлено 210 различных воздушных судов, начиная с заслуженного пенсионера МиГ-15 и заканчивая упомянутыми новейшими Су-57 и МС-21-300.

Будет на что посмотреть и почитателям ракет и бомб. Правда, тут нового обещают немного: всё те же комплексы ПВО «Панцирь-С1», «Бук-М2Э», «Тор-М2КМ», экспортный вариант «Бука-М3» – ЗРК «Викинг». Ну и конечно же, системы С-400 «Триумф» и «Антей-2500».

Правда, концерн ВКО «Алмаз-Антей» выставил для показа новую систему противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Вертолёты будут, кажется, и вовсе все – и самый тяжёлый в мире Ми-26Т2В, и транспортно-десантный Ми-38Т, и транспортно-боевые Ми-24П и Ми-35М, и разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор», и, конечно, «Ночной охотник» Ми-28НЭ.

Ми-26Т2В. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Приехали показать себя и беспилотники. И да, «Охотника», которого, кстати, недавно демонстрировали не с круглым, а с прямоугольным соплом, не будет. Слишком секретно покамест.

Авторитетно представлен и космос. Здесь свои экспозиции демонстрируют Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина, Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия» и ряд других фирм. Можно даже побывать в открытом космосе – правда, пока только с помощью 3D-симулятора.

В общем, МАКС есть МАКС, и МАКС есть наше всё. Мирового уровня.

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* террористическая группировка, запрещенная в России