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Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе
29 сентября 2020, 11:50 • 77 • Политика
Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального. "Для нас ясно, что это попытка убийства российского оппозиционера на российской территории с использованием запрещённого вещества "Новичок"", - заявил французский лидер.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону уже всё ясно с делом об "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе.
По словам Макрона, якобы совершенно очевидно, что против Навального в России было использовано запрещённое вещество. В этой связи президент Франции призвал страны Европы потребовать от России объяснений.
В свою очередь глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон считает, что не всё так однозначно. По его мнению, за "отравлением" Навального могут стоять силы, стремящиеся дестабилизировать положение президента России Владимира Путина.
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