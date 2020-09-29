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Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе

29 сентября 2020, 11:50  •  77 • Политика
Макрон потребовал от России объяснений по делу Навального. "Для нас ясно, что это попытка убийства российского оппозиционера на российской территории с использованием запрещённого вещества "Новичок"", - заявил французский лидер.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону уже всё ясно с делом об "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе.
По словам Макрона, якобы совершенно очевидно, что против Навального в России было использовано запрещённое вещество. В этой связи президент Франции призвал страны Европы потребовать от России объяснений.
Для нас ясно, что это попытка убийства российского оппозиционера на российской территории с использованием запрещённого вещества "Новичок", - сказал Макрон.
В свою очередь глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон считает, что не всё так однозначно. По его мнению, за "отравлением" Навального могут стоять силы, стремящиеся дестабилизировать положение президента России Владимира Путина.
Эту точку зрения нельзя отбрасывать. Но это не очень хороший эпизод. Он открывает новые возможности для врагов России, - сказал политик в интервью газете "Коммерсант".

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