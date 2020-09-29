Макрону уже всё ясно с "отравлением" Навального, в Сенате Франции считают иначе

Президенту Франции Эммануэлю Макрону уже всё ясно с делом об "отравлении" российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил, выступая на пресс-конференции в Вильнюсе.

По словам Макрона, якобы совершенно очевидно, что против Навального в России было использовано запрещённое вещество. В этой связи президент Франции призвал страны Европы потребовать от России объяснений.

Для нас ясно, что это попытка убийства российского оппозиционера на российской территории с использованием запрещённого вещества "Новичок", - сказал Макрон.

В свою очередь глава комиссии Сената Франции по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон считает, что не всё так однозначно. По его мнению, за "отравлением" Навального могут стоять силы, стремящиеся дестабилизировать положение президента России Владимира Путина.