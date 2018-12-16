«Макрону придётся изменить своё поведение»: почему французы продолжают выходить на акции «жёлтых жилетов»

«Жёлтые жилеты» во Франции в пятый раз массово вышли на улицы. Хотя численность митингующих сократилась почти вдвое, выступления вновь не обошлись без стычек с полицией. При этом, по данным Национального центра научных исследований, несмотря на то что правительство страны пошло на уступки демонстрантам, население продолжает поддерживать протестующих. Эксперты отмечают, что на поверхность выступили проблемы, которые формировались во французском обществе долгое время и власти страны будут обязаны на это реагировать. Также, по мнению политологов, избиратели крайне недовольны президентом страны Эммануэлем Макроном, который не удовлетворил их запрос на «нового человека».

Во Франции прошла пятая по счёту суббота протестов «жёлтых жилетов». На улицы французских городов вышли 66 тыс. человек, что почти вдвое меньше 125 тыс. митинговавших в минувшую субботу.

В этот раз акции протеста в Париже собрали 4 тыс. человек против 10 тыс. неделей ранее. В столице задержаны 168 человек, 115 из них арестованы. Скопления демонстрантов распределились по нескольким точкам в столице.

Как и прежние акции, вчерашние выступления не обошлись без стычек с полицией, но до прямого противостояния доходило реже, чем в предыдущие протестные субботы. Как сообщает газета Le Figaro, утром 15 декабря несколько манифестантов бросали бутылки в полицию в районе Елисейских Полей, стражи порядка отвечали слезоточивым газом и резиновыми пулями.

Сил правопорядка на вчерашних митингах тоже оказалось меньше, чем прежде, — 69 тыс. полицейских по всей стране против 89 тыс. неделей раньше. На защиту Парижа направили 8 тыс. правоохранителей, как и в прошлый раз.

К вечеру ослабли и другие меры предосторожности, на которые пошли французские власти накануне митингов. К 20 часам по местному времени открылись 40 станций парижского метрополитена, работу которых ограничили из-за готовящихся акций «жёлтых жилетов».

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"Мы сделали все, что смогли": Полицейские из Солсбери рассказали, как спасали Скрипалей «Мобилизация пошла на спад, поскольку мы развёрнуто ответили на их требования и пришло время для диалога», — приводит Reuters заявление председателя Национального собрания Ришара Феррана.

Ранее с призывом не устраивать субботние демонстрации выступил официальный представитель французского правительства Бенжамен Гриво, который заверил протестующих, что «гнев был услышан».

«Они чувствуют себя покинутыми и брошенными»

Однако, по данным Национального центра научных исследований Франции, население продолжает поддерживать протестующих. По словам исследователя центра Оливье Кана, «опросы также показывают, что решимость остаётся на высоком уровне».

Во французском обществе накопилось множество проблем, связанных в том числе с разрывом между столицей и регионами, считает ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Сергей Фёдоров.

«В основном в городах, может быть, сосредоточены люди, которые получили какие-то дивиденды от глобализации, от этих процессов перехода на новую цифровую экономику и прочее. Французская глубинка живёт по-старому. Они чувствуют себя покинутыми и брошенными на произвол судьбы. Отсюда эта ненависть и недовольство, которое копилось в течение десятилетий», — сказал эксперт.

Политолог считает, что на поверхность выступили проблемы, которые формировались во французском обществе долгое время.

«Французскому обществу придётся преодолевать многие социальные напряжения, искать какие-то новые пути, тем более что старая, например, партийно-политическая система, которая как-то держалась на плаву, рухнула после избрания Макрона», — сказал Фёдоров.

«Кто сейчас будет доминировать на политическом поле, тоже не совсем понятно. Я думаю, что нас ждут серьёзные подвижки — как общественные, так и на уровне политики во Франции и в других странах Европы», — констатировал эксперт.

В первую очередь меняться предстоит самому президенту, заметил политолог.

«Макрону придётся в корне изменить своё поведение и свою коммуникацию, как сейчас принято говорить, — это точно. И, конечно, курс реформ, который он наметил, тоже, судя по всему, будет очень сильно скорректирован. Поэтому движение «жёлтых жилетов», этот месяц, в течение которого мы наблюдали протесты, станет переломным моментом в президентском мандате президента», — заключил политолог.

Пять недель протестов

Напомним, «жёлтые жилеты» начали проводить крупные акции протеста 17 ноября 2018 года. Первой причиной недовольства активистов стало грядущее повышение цен на бензин, но позднее манифестанты стали выступать против дороговизны жизни во Франции в целом. Выступления «жилетов» сопровождались столкновениями с полицией, погромами магазинов и кафе, а также поджогами автомобилей.

Как сообщил французский канал BFM TV, за первые четыре недели выступлений полиция задержала более 4,5 тыс. человек, 4,1 тыс. из которых поместили под стражу.

Самые крупные акции в течение пяти недель приходились на субботу. Каждую последующую манифестацию в социальных сетях называли «Актом» с соответствующим порядковым номером. После третьей акции власти Франции заявили о введении моратория на бензин. После четвёртой к нации обратился президент Эммануэль Макрон, который анонсировал ряд мер по снижению социальной напряжённости.

В их перечень вошло повышение минимального размера оплаты труда на €100 и общее снижение налоговой нагрузки. Отвечающий за бюджетную политику Франции госсекретарь Оливье Дюссо оценил необходимые затраты в €8—10 млрд. «Жёлтые жилеты» назвали предложенные меры «каплей в море» и призвали французов вновь выходить на улицы.

Референдум гражданской инициативы

Помимо недовольства дороговизной жизни протестующие во Франции призывают ввести в стране так называемый референдум гражданской инициативы. Как сообщает Reuters, в акции протеста 15 декабря эту идею активно обсуждала одна из крупных групп демонстрантов численностью около 400 человек, собравшаяся возле Оперы Гарнье.

По словам манифестантов, они выступают за введение процедуры, в ходе которой граждане Франции смогут инициировать референдум для отмены несправедливого, по их мнению, закона, который уже был принят парламентом.

«Кто-то из народа может попросить запустить процедуру отмены такого закона, если будет набрано достаточное количество подписей. Например, мы предлагаем собрать 700 тыс. подписей для возможности проведения референдума», — приводит РИА Новости пояснение одного из демонстрантов.

Определённые изменения в законодательстве во Франции всё же готовят, пишет газета Le Figaro. По данным издания, правительство работает над изменением регулирования в области массовых демонстраций.

Это решение связано с вспышками насилия в ходе акций «жёлтых жилетов», а также с участием в них профессиональных погромщиков, прибывших с целью умышленно устраивать столкновения с полицией и портить чужое имущество.

Одной из обсуждаемых мер являются периметры контроля на митингах, которые подразумевают досмотр со стороны полиции. Ещё одна инициатива касается запрета на участие в демонстрациях для отдельных лиц, сведения о которых будут предоставляться полиции или жандармерии, — аналогичные меры используются для учёта футбольных хулиганов. Также рассматривается возможность введения понятия гражданской ответственности за ущерб имуществу.

Результаты прошлых президентских выборов спровоцировали кризис во французском обществе, считает доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

«Они выбрали президента — мыльного пузыря, который реально ничего собой не представлял, но ему создали имидж такого «французского Обамы», нового человека, который должен был по мановению волшебной палочки исправить все проблемы Франции и объединить французское общество», — сказал эксперт в беседе с RT.

Французы устали от своего президента, поскольку Макрон не удовлетворил их запрос на «нового человека», полагает Мирзаян. По его словам, способность французского лидера проводить реформы вызывает вопросы.

«Французы вышли на улицы не только из-за повышения цен на бензин, это повышение стало последний каплей», — заключил эксперт.