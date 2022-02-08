Макрону после приветствия Зеленского тут же выдали антисептик

В Киеве началась встреча президентов Франции и Украины. После рукопожатия Макрону принесли антисептик.

Помощники президента Франции Эммануэля Макрона подали ему антисептик после рукопожатия с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Встреча двух президентов транслировалась в прямом эфире украинских телеканалов. После рукопожатия и представления делегаций оба лидера сели за стол в Мариинском дворце.

Помощники Макрона положили перед ним бумаги и флакон с антисептиком. На это обратила внимание журналистка Скабеева в своём Telegram-канале. На видео видно, что Зеленскому антисептик помощники не предложили.

Лидеры начали встречу друг с другом в медицинских масках.

Макрон прилетел в Киев из Москвы, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.