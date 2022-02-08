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Макрону после приветствия Зеленского тут же выдали антисептик
08 февраля 2022, 21:00 • 58 • Политика
В Киеве началась встреча президентов Франции и Украины. После рукопожатия Макрону принесли антисептик.
Помощники президента Франции Эммануэля Макрона подали ему антисептик после рукопожатия с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Встреча двух президентов транслировалась в прямом эфире украинских телеканалов. После рукопожатия и представления делегаций оба лидера сели за стол в Мариинском дворце.
Помощники Макрона положили перед ним бумаги и флакон с антисептиком. На это обратила внимание журналистка Скабеева в своём Telegram-канале. На видео видно, что Зеленскому антисептик помощники не предложили.
Лидеры начали встречу друг с другом в медицинских масках.
Макрон прилетел в Киев из Москвы, где встречался с президентом России Владимиром Путиным.
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