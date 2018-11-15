Макрону одного авианосца стало мало

Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал в 2020 году принять решение строить или нет Франции еще один авианосец. Многое в этом решении, по его словам, будет зависеть от военно-политической ситуации в мире.

Франция задумывается о строительстве еще одного авианосца. Однако окончательное решение по этому поводу будет принято только через полтора года и зависит от геополитической обстановки в мире.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь на борту атомного авианосца «Шарль де Голль», его слова приводит TF1.

Макрон похвастался, что Франция единственная, кто располагает авианосцем с атомной силовой установкой. На вопрос о том будет ли его страна строить еще авианосцы Макрон заявил, что ответ на этот вопрос появится только через 18 месяцев.

При этом президент Франции подчеркнул, что это будет зависеть от того, как измениться военно-политическая ситуация в мире, какие будут у Франции в распоряжении технологии и как будут складываться отношения с партнерами.

По оценке Макрона новый авианосец может обойтись стране в 4-5 млрд евро.