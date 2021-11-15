|
Макрону досталось за прописавшееся в Чёрном море НАТО. Путин не стал скрывать недовольства
15 ноября 2021, 23:35 • 57 • Политика
Президенту Франции Эммануэлю Макрону досталось за прописавшийся в водах Чёрного моря флот НАТО. Президент России Владимир Путин не стал скрывать своего недовольства.
В понедельник состоялся телефонный разговор между лидерами двух государств, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны затронули тему отношений между Россией и Западом. При этом Путин обратил внимание собеседника, что западные страны целенаправленно обостряют эти отношения.
- говорится в сообщении.
Путин также обратил внимание Макрона на зашедший в тупик мирный процесс по Донбассу. Он акцентировал внимание на том, что Украина продолжает срывать Минские соглашения, о чём свидетельствует недавняя атака беспилотника на позиции ДНР. Использовать беспилотники в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ.
Франция входит в состав "нормандской четвёрки" наряду с Германией, Украиной и Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее раскритиковал Париж и Берлин за то, что они не пытаются заставить киевский режим выполнять взятые на себя обязательства.
Отметим, что корабли НАТО регулярно заходят в воды Чёрного моря, чтобы "поддержать" Украину. Из-за ограничений Конвенции Монтрё альянс вынужден постоянно менять корабли, поскольку они могут находиться в Черноморском регионе ограниченное время. Несколько раз натовские суда пытались подойти к берегам русского Крыма.
Подпишитесь на нас
57
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 ноября 2021, 14:40
|
13 ноября 2021, 18:30
|
11 ноября 2021, 01:45
|
14 ноября 2021, 23:05
|
14 ноября 2021, 06:10
|
10 ноября 2021, 14:40
|
12 ноября 2021, 16:15