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Макрону досталось за прописавшееся в Чёрном море НАТО. Путин не стал скрывать недовольства

15 ноября 2021, 23:35  •  57 • Политика
Президенту Франции Эммануэлю Макрону досталось за прописавшийся в водах Чёрного моря флот НАТО. Президент России Владимир Путин не стал скрывать своего недовольства.
В понедельник состоялся телефонный разговор между лидерами двух государств, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе беседы стороны затронули тему отношений между Россией и Западом. При этом Путин обратил внимание собеседника, что западные страны целенаправленно обостряют эти отношения.
Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Чёрном море, что повышает напряжённость в отношениях между Россией и НАТО,
- говорится в сообщении.
Путин также обратил внимание Макрона на зашедший в тупик мирный процесс по Донбассу. Он акцентировал внимание на том, что Украина продолжает срывать Минские соглашения, о чём свидетельствует недавняя атака беспилотника на позиции ДНР. Использовать беспилотники в Донбассе могут только наблюдатели ОБСЕ.
Франция входит в состав "нормандской четвёрки" наряду с Германией, Украиной и Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее раскритиковал Париж и Берлин за то, что они не пытаются заставить киевский режим выполнять взятые на себя обязательства.
Отметим, что корабли НАТО регулярно заходят в воды Чёрного моря, чтобы "поддержать" Украину. Из-за ограничений Конвенции Монтрё альянс вынужден постоянно менять корабли, поскольку они могут находиться в Черноморском регионе ограниченное время. Несколько раз натовские суда пытались подойти к берегам русского Крыма.

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