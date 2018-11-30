Макрона забыли, Меркель отменила встречи с Трампом и Си Цзиньпином, на улицах - «зомби»: как начался саммит G20 в Аргентине

Саммит G20 в Аргентине должен был начаться под знаком отмены встречи Трампа и Путина. Но случилось кое-что еще. Так, забыли о президенте Франции Эммануэле Макроне - не встретили его в аэропорту, Меркель из-за проблем с самолетом пропустила первый день события, отменив встречи с Трампом и Си Цзиньпином. А на улицы Буэнос-Айреса вышли «зомби» - такой получилась акция протеста.

Саммит G20 в Аргентине, еще не начавшись, стал одним из самых скандальных. О первых часах работы (и даже не работы) события рассказываем в нашей хронике. Безусловно, главным событием еще не начавшегося саммита стало решение президента США Дональда Трампа об отмене встречи с президентом России Владимиром Путиным. Поменяв решение несколько раз, Трамп традиционно старался обратить внимание именно на себя в преддверии крупного события. К слову, российская сторона не против переговоров даже теперь - после того как об отмене сообщили... в Twitter, только потом подтвердив решение официально.

Владимир Путин готов к проведению контактов со своим американским коллегой Дональдом Трампом. В свете того, что переговоры на полях G20 были отменены, Кремлю лишь остается выразить сожаление, сказал накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы сожалеем о решении американской администрации отменить планировавшуюся встречу двух президентов в Буэнос-Айресе, - сказал Дмитрий Песков, добавив: - Это означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время».

Всю ночь и утро продолжались обсуждения отмененной встречи. Не останавливаются они и теперь. Немного перебить общий накал смогла лишь Ангела Меркель. Дело в том, что она не смогла приземлиться в Буэнос-Айресе из-за поломки самолета. Понадобилась экстренная посадка в другой точке. Рассматривали даже криминальную версию произошедшего. После сообщили: в самолете Меркель произошел технический сбой при полете над Нидерландами, отказал ряд систем, в частности система связи. С заявлением выступил представитель люфтваффе ФРГ. Из-за самолетного инцидента Меркель пропустит первый день саммита. Более того, отменены встречи Меркель с Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, что подтвердили в пресс-службе правительства ФРГ.

«Встречи отменены из-за отсутствия канцлера, которая пока не прибыла на саммит», - заявили в пресс-службе, добавив, что в настоящее время идет пересмотр программы Меркель в Буэнос-Айресе и, возможно, встречи с Трампом и Си Цзиньпином еще состоятся позже.

Когда будет это «позже», пока неясно. Меркель же вылетела в Аргентину обычным пассажирским рейсом. Говорят, что-то сделать на саммите все же должна успеть.

Неприятный инцидент произошел и с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Когда он вместе с супругой прибыл на саммит, его попросту никто не встретил. Вышел только работник аэропорта в желтом жилете. Как сообщает телеканал Todo Noticias, инцидент стал следствием недоразумения. Президента и первую леди Франции должна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти, которая обвинила в случившемся французских сотрудников протокола.

«Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола Франции, пока они не сказали нам «сейчас». Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится в автомобиль», - пожаловалась Микетти журналистам.

Наконец, «украшением» саммита стала акция зомби... На улицы города вышли люди, переодетые в зомби, чтобы показать свое несогласие. Они бьют в барабаны и падают на землю без сил.

На этом фоне спокойный график работы Владимира Путина выглядит действительно умиротворяюще. Кроме официальных мероприятий G20 Владимир Путин в Буэнос-Айресе отдельно встретится с Макроном, Си, Меркель, Абэ, наследным принцем Саудовской Аравии и Макри. Это навскидку. Возможны и переговоры, что называется, «на ногах».