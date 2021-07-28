Макрона "замариновали" в Полинезии: Русские пошутили про шаурму

Макрон впервые посетил Маркизские острова. В Сети "испугались" за дальнейшую судьбу президента Франции. "Мне кажется, или туземцы уже начали мариновать Макрона?" - комментируют в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон впервые посетил Маркизские острова во Французской Полинезии. Необычная церемония приветствия французского лидера вызвала беспокойство пользователей соцсетей.

В ходе визита Макрона на остров Хива-Оа местные обвесили его бусами из цветов и дали ему новое имя - Те Ака Ики Тааоа. Это породило множество фотожаб, а также навело на определённые подозрения.

Мне кажется, или туземцы уже начали мариновать Макрона?

- комментирует встречу пользовательница под ником Дорогая Хурма @Laraelevna.

Макарон в майонезе,

- добавляет Анатолий Новохатний @novokhatniv.

Похож на шаурму, щитаю,

- отмечает }{отт@бь)ч @kenzzzooo1.

Напомним, что для Макрона устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах, а также всадников в доспехах. Подобная встреча связана с тем, что это первый в истории визит президента Франции на Маркизские острова.