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Макрона "замариновали" в Полинезии: Русские пошутили про шаурму

28 июля 2021, 00:25  •  139 • Политика
Макрон впервые посетил Маркизские острова. В Сети "испугались" за дальнейшую судьбу президента Франции. "Мне кажется, или туземцы уже начали мариновать Макрона?" - комментируют в Twitter.
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые посетил Маркизские острова во Французской Полинезии. Необычная церемония приветствия французского лидера вызвала беспокойство пользователей соцсетей.
В ходе визита Макрона на остров Хива-Оа местные обвесили его бусами из цветов и дали ему новое имя - Те Ака Ики Тааоа. Это породило множество фотожаб, а также навело на определённые подозрения.
Мне кажется, или туземцы уже начали мариновать Макрона?
- комментирует встречу пользовательница под ником Дорогая Хурма @Laraelevna.
Макарон в майонезе,
- добавляет Анатолий Новохатний @novokhatniv.
Похож на шаурму, щитаю,
- отмечает }{отт@бь)ч @kenzzzooo1.
Напомним, что для Макрона устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах, а также всадников в доспехах. Подобная встреча связана с тем, что это первый в истории визит президента Франции на Маркизские острова.
Мне кажется, или туземцы уже начали мариновать Макрона? pic.twitter.com/Q36y2gmQZJ
— Дорогая Хурма (@Laraelevna) July 27, 2021

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