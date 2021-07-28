Макрона превратили в Гитлера: Президент Франции решил отомстить

Макрон подал жалобу против автора плаката, на котором его сделали похожим на Гитлера. Создателю сатирического изображения грозит штраф в 12 тысяч евро.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обиделся на автора плаката, изобразившего его в образе Адольфа Гитлера. Теперь французский лидер пытается привлечь художника к ответственности, сообщает радиостанция France Bleu.

Речь идёт о рекламном щите, на котором президент Франции предстает в похожей на нацистскую униформе и с усами и прической, как у Гитлера. Создателя плаката обвинили в публичном оскорблении президента Франции. За это ему грозит штраф до 12 тысяч евро.

Утверждается, что Макрон обратился к юристам с просьбой подать жалобу против автора плаката. Пресс-служба главы государства никак не комментирует данную информацию. Однако по словам источников радиостанции, адвокатская контора из Парижа подала жалобу на художника по прямому поручению Макрона.

Автором плаката является администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишель-Анж Флори. В четверг 29 июля его вызывают на допрос в полицейский участок в вязи с жалобой на его плакат.

В соцсетях художник выразил недоумение по данному поводу. Он указал, что во Франции разрешены карикатуры на мусульманского пророка, однако попытка подшутить над главой страны вдруг оказалась под запретом.