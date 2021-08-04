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Макрона изобразили рептилией для обложки Charlie Hebdo

04 августа 2021, 22:10  •  94 • В мире
На обложке сатирического журнала Charlie Hebdo высмеяли президента Франции Эммануэля Макрона.
Карикатуристы Charlie Hebdo изобразили Макрона ящерицей в контексте бурного обсуждения во Франции вакцинации и иммунных сертификатов. Президент Пятой Республики ранее заявил о необходимости прививаться от коронавируса. В отношении непривитых граждан будут введены ограничения. Эти новости вызвали негодование у французов: по стране прокатились многочисленные протестные акции.
В Charlie Hebdo, изобразив Макрона рептилией, еще и подшутили над страхами антипрививочников. "А что, если антиваксы правы?" - говорится в подписи картинки.
Сам Макрон, который в декабре уже переболел COVID-19, сообщил, что в мае также сделал себе прививку от коронавируса. По его словам, он привился одной дозой вакцины Pfizer.
"Поскольку я ранее болел, меня считают полностью привитым от коронавируса, - заявил он и добавил: - Вакцинация - единственный способ борьбы с эпидемией, поэтому вакцинируйтесь".

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