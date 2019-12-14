Макрон жестами выдал своё отношение к Путину и Зеленскому - психолог

В начале недели в Париже состоялся "нормандский саммит". Впервые за более чем три года лидеры "нормандского формата" сели за стол переговоров. Политики уже озвучили, что обсуждалось во время переговоров. Появились сведения даже о том, что на переговорах российской и украинской делегации "разговор шёл на повышенных тонах". Как уже уточнили в Кремле, попытки накалить беседу были, однако в целом разговор был рабочим.

И если детали переговоров являются сугубо политическим аспектом, то внимательные наблюдатели увидели во встрече и собственно отношение политиков друг к другу. В частности, отмечает психолог Андрей Зберовский, по приветствию французского лидера Эммануэля Макрона президентов Украины и России можно понять его отношение к лидерам государств.

Так, объяснил Зберовский, президент Франции приветливо встретил украинского коллегу Владимира Зеленского. Макрон похлопал Зеленского по плечу и проводил во дворец. По оценке психолога, своими жестами европейский политик выдал некое подобие покровительства.

"Покровительственный такой тон человека, который вводит кого-то в большую политику", - цитирует его слова "Звезда".

Встреча в Елисейском дворце российского лидера Владимира Путина была иной, более тёплой и радушной.

"Путин шёл самый долгий путь до крыльца. Макрон практически большую часть пути прошёл ему навстречу. Он позволил себе за плечо приобнять, за локоток и щеками соприкоснуться. Такая очень формальная, с одной стороны, но по-человечески тёплая встреча", - объяснил психолог журналистам "Специального репортажа".