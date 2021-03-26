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Макрон заявил о возникшей в пандемию войне: "Виновата" традиционно Россия

26 марта 2021, 07:00  •  198 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возникшей в пандемию войне, которая развернулась в мире. Уже "традиционно" для западных элит "виновной" оказалась Россия.
По словам французского лидера, Европа столкнулась с "мировой войной нового типа", которая связана с вакцинацией от коронавируса. Он отметил, что это произошло в том числе из-за "стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин". С таким заявлением президент Франции выступил в ходе пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза.
Макрон добавил, что Европе необходимо быть самостоятельной в вопросе вакцинации. В связи с этим в ближайшие месяцы Европа увеличит объёмы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем, пообещал он.
Накануне советник министра обороны РФ, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий сделал пугающее предупреждение.
По словам Ильницкого, Запад во главе с США развернул против России новый тип войны - ментальную войну. В интервью журналу "Арсенал Отечества" он отметил, что последствия такой войны крайне разрушительны и проявляются не сразу. Он отметил, что на прямую военную конфронтацию против России США не готовы - ядерное оружие и современная армия нашей страны способны нанести Западу непоправимый ущерб. Поэтому в ближайшие 10 лет вероятность такого конфликта минимальна.

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