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Макрон засобирался в гости к Зеленскому

12 января 2020, 13:09  •  65 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон планирует в качестве гостя посетить Украину для встречи с Владимиром Зеленским.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует провести трёхсторонние переговоры по Донбассу, в которых примут участие также лидеры Франции и ФРГ. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.
Предварительной договорённости о телефонном разговоре Зеленский достиг с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Стороны также договорились координировать усилия по расшифровке бортовых самописцев самолёта Boeing компании "МАУ", который рухнул на этой неделе в Иране.
"Эммануэль Макрон согласился посетить Киев по приглашению Владимира Зеленского", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в декабре 2019 года прошли переговоры в "нормандском формате", в которых приняли участие Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин. В итоге стороны договорились о проведении обмена пленными в Донбассе.

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