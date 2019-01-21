Макрон защитился от взлома личной почты с помощью двухэтапной аутентификации - СМИ

Личная электронная почта Эммануэля Макрона на Gmail оказалась в числе 773 миллионов адресов, слитых в Сеть хакерами. Тем не менее в Елисейском дворце заявили, что персональной переписке президента Франции ничего не угрожает: он регулярно меняет свой пароль и использует двухэтапную процедуру аутентификации. Таким образом Макрон защитился от возможного взлома своего e-mail.

Отметим, что наряду с 773 миллионами адресов электронной почты накануне в Сети в открытом доступе оказалось также порядка 21 миллиона паролей. Это один из крупнейших сливов конфиденциальной информации такого рода - всего объем выложенных данных составляет 87 гигабайт.

О том, что почтовый ящик Макрона оказался среди "слитых" адресов, сообщает газета Le Journal du Dimanche. Она же уточняет, что президент Франции решил сохранить данный e-mail и пользовался им уже после своего избрания на пост и прихода в Елисейский дворец.

Делал это Макрон, несмотря на возражения службы безопасности. Он использовал данный ящик для частной переписки, не имеющей отношения к его обязанностям президента Пятой Республики.

Сейчас в Елисейском дворце уверены, что информационной безопасности Макрона ничего не угрожает, резюмирует СМИ.