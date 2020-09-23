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Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 01:50 • 96 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна не потерпит применения химоружия "в Европе, в России", имея в виду инцидент с Алексеем Навальным.
Франция не потерпит применения химоружия "в Европе, в России". Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время своего выступления на Генассамблее ООН.
Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке открылась юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН, в которой приняли участие многие мировые лидеры. Среди них был и глава Франции Эммануэль Макрон.
В ходе своего выступления он затронул тему происшествия с блогером-оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Президент Франции потребовал от России пролить свет на произошедшее с российским "борцом с режимом".
Напомним, что инцидент с Навальным случился 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером срочно посадили в Омске и оказали борцу с режимом неотложную медицинскую помощь. Однако после того, как Навального перевезли в Берлин, в его анализах внезапно "обнаружился" яд "Новичок". Но оппозиционер не только полностью восстановился, но и уже вовсю ходил по лестницам в кроссовках спустя всего несколько дней после выхода из комы. Это заставило многих усомниться в правдоподобности версии с "Новичком".
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