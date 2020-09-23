Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"

Франция не потерпит применения химоружия "в Европе, в России". Об этом заявил французский лидер Эммануэль Макрон во время своего выступления на Генассамблее ООН.

Во вторник, 22 сентября, в Нью-Йорке открылась юбилейная 75-я сессия Генассамблеи ООН, в которой приняли участие многие мировые лидеры. Среди них был и глава Франции Эммануэль Макрон.

В ходе своего выступления он затронул тему происшествия с блогером-оппозиционером Алексеем Навальным, которого якобы отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Президент Франции потребовал от России пролить свет на произошедшее с российским "борцом с режимом".

Франция не потерпит применения химоружия в Европе, в России, - громогласно объявил Макрон.

Напомним, что инцидент с Навальным случился 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт с оппозиционером срочно посадили в Омске и оказали борцу с режимом неотложную медицинскую помощь. Однако после того, как Навального перевезли в Берлин, в его анализах внезапно "обнаружился" яд "Новичок". Но оппозиционер не только полностью восстановился, но и уже вовсю ходил по лестницам в кроссовках спустя всего несколько дней после выхода из комы. Это заставило многих усомниться в правдоподобности версии с "Новичком".