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Макрон за Путина согласился привлечь ОБСЕ к решению кризиса в Белоруссии

01 октября 2020, 20:40  •  101 • Политика
Макрон заявил: Путин согласен, что нужно привлечь ОБСЕ к решению белорусского кризиса. "Я думаю, можно сказать, что Путин согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также посредничество ОБСЕ", - заявил французский лидер.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что глава России Владимир Путин согласился привлечь ОБСЕ к разрешению политического кризиса в Белоруссии. Об этом французский лидер сообщил в четверг по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе.
Макрон сообщил, что Франция не принимает результаты президентских выборов в Белоруссии. Он добавил, что выступает за усиление давления ЕС на белорусские власти с целью принудить их принять посредничество ОБСЕ в урегулировании ситуации.
Это то, что я обсуждал с президентом Путиным. Я думаю, можно сказать, что Путин согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также посредничество ОБСЕ, - сказал Макрон.
Напомним, что на саммите ЕС в Брюсселе участники должны принять решение по санкциям против Белоруссии. В прошлый раз этого не удалось сделать из-за Кипра, который требует вначале обложить санкциями Турцию.

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