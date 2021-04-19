Макрон ювелирно избежал разговора с Зеленским о членстве Украины в НАТО

Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com

Берлин и Париж продолжают выступать против участия Незалежной в военном блоке

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал все возможное, чтобы в вежливой форме ответить на вопрос о вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Для этого он просто ушел от данной темы, пишет l'Opinion.

По информации издания, французский лидер, стремясь способствовать "деэскалации" между Киевом и Москвой с помощью "дипломатии" в пятницу постарался "не удовлетворить украинского президента", но при этом "не потерять лицо".

Однако пан Зеленский перед приемом в Елисейском дворце сообщил журналистам, что пришло время пригласить Незалежную в Североатлантический блок и ЕС.

"Как вежливо ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить об этом, как показывает официальный пресс-релиз", – говорится в статье.

В Елисейском дворце назвали желания киевского режима "деликатным вопросом". В администрации Макрона отметили, что его нужно рассматривать "коллективно" в рамках альянса на июньском саммите НАТО.

Издание указывает, что со времен саммита блока в Бухареста в 2008 г. Париж и Берлин никогда не скрывали своего сильного нежелания интегрировать в объединение Киев, в отличие от других стран, таких как Польша, Турция или Великобритания. Но сейчас, чтобы не ослабить украинского лидера перед давлением Кремля, оказалось не тактичным публично об этом вспоминать. Это и называется дипломатией, резюмирует l'Opinion.

Напомним, 16 апреля Макрон встречался в Париже с Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе, якобы концентрацию российских войск на украинской границе и другие вопросы. По итогам переговоров было выпущено общее заявление с призом к Москве отвести ВС РФ от рубежей Незалежной.

Также Макрон написал в своем "Твиттере" пост на мове о конфликте в Донбассе, чем доставил много радости и счастья украинцам. Позже глава Пятой Республики объявил, что планирует в ближайшее время переговорить с президентом России Владимиром Путиным.