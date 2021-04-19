Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём с...
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
"Дело пахнет керосином": США готовы сделать шаг назад?
Назван срок, когда США окончательно "набросятся" на Россию: "Лако...
Главная / Политика

Макрон ювелирно избежал разговора с Зеленским о членстве Украины в НАТО

19 апреля 2021, 17:40  •  106 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
Берлин и Париж продолжают выступать против участия Незалежной в военном блоке
Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским сделал все возможное, чтобы в вежливой форме ответить на вопрос о вступлении Незалежной в Евросоюз и НАТО. Для этого он просто ушел от данной темы, пишет l'Opinion.
По информации издания, французский лидер, стремясь способствовать "деэскалации" между Киевом и Москвой с помощью "дипломатии" в пятницу постарался "не удовлетворить украинского президента", но при этом "не потерять лицо".
Однако пан Зеленский перед приемом в Елисейском дворце сообщил журналистам, что пришло время пригласить Незалежную в Североатлантический блок и ЕС.
"Как вежливо ответить, зная, что и Франция, и Германия не поддерживают вступление Украины в НАТО, что было бы поводом для войны с Россией? Просто не говорить об этом, как показывает официальный пресс-релиз", – говорится в статье.
В Елисейском дворце назвали желания киевского режима "деликатным вопросом". В администрации Макрона отметили, что его нужно рассматривать "коллективно" в рамках альянса на июньском саммите НАТО.
Издание указывает, что со времен саммита блока в Бухареста в 2008 г. Париж и Берлин никогда не скрывали своего сильного нежелания интегрировать в объединение Киев, в отличие от других стран, таких как Польша, Турция или Великобритания. Но сейчас, чтобы не ослабить украинского лидера перед давлением Кремля, оказалось не тактичным публично об этом вспоминать. Это и называется дипломатией, резюмирует l'Opinion.
Напомним, 16 апреля Макрон встречался в Париже с Зеленским. К ним по видеосвязи присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель. Лидеры стран обсудили ситуацию в Донбассе, якобы концентрацию российских войск на украинской границе и другие вопросы. По итогам переговоров было выпущено общее заявление с призом к Москве отвести ВС РФ от рубежей Незалежной.
Также Макрон написал в своем "Твиттере" пост на мове о конфликте в Донбассе, чем доставил много радости и счастья украинцам. Позже глава Пятой Республики объявил, что планирует в ближайшее время переговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько представил факты
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного калибра"
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если бы румынских… "
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
19 апреля 2021, 03:00
"Вот будет позорище": Митинг "за Навального" показал раскол внутри ФБК*
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 апреля 2021, 06:40
"Документ повергает в шок": Разрушение России готовится изнутри. Пронько пр...
19 апреля 2021, 04:50
Вежливый русский ответ Чехии дополнил Баранец: "Надо стрелять из орудий крупного...
19 апреля 2021, 10:20
"Паркуем где хотим": Россия приготовила НАТО "нежданчик"
19 апреля 2021, 14:00
Чехия опешила от реакции Москвы на высылку дипломатов. Русские объяснили: "Если ...
19 апреля 2021, 01:10
Чичваркин раскрыл планы оппозиции: Маленькая Россия будущего без Путина
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 апреля 2021, 14:50
Сбежавший за границу экс-замглавы СБУ Дмитрий Нескромный готов сорвать покров тайны с гражданства Владимира Зеленского
17 апреля 2021, 07:00
Украиной управляет изгой и политический клоун
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
14 апреля 2021, 01:05
Сенатор в США не смог сдержать эмоций: "Байден, Харрис. При всём уважении, поднимите задницу!"
18 апреля 2021, 21:30
В Госдуме ответили на призыв не пускать россиян в Евросоюз
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.