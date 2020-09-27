Макрон высказался о добровольном уходе Лукашенко и разговоре с Путиным

Эммануэль Макрон. Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Президент Франции объяснил, что думает о ситуации в Белоруссии

Эммануэль Макрон признался, что считает – его белорусский коллега Александр Лукашенко должен снять с себя полномочия президента. Глава Франции полагает, что Республика переживает кризис авторитарной власти. Она, по его мнению, не в состоянии понять логику демократии.

Макрон также раскрыл подробности своей беседы с Владимиром Путиным, которая состоялась до встречи российского лидера с Батькой. По словам президента Франции, он заявил главе России, что Москва может воздействовать на ситуацию. Макрон считает, что Россия может положительно повлиять на эту историю, если подтолкнет Батьку к тому, что он начал уважать избирательное право и освободил политзаключенных.

Президент Пятой республики также поразился в интервью газете Le Journal du Dimanche белорусам, которые уже столько времени продолжают устраивать протесты. Особого уважения со стороны Макрона удостоились женщины, участвующие в шествиях каждые выходные.

В начале сентября стало известно, что Макрон и Путин разговаривали по телефону. Позже французские СМИ слили подробности беседы двух лидеров. Сообщалось, что Путин якобы назвал "отравленного", по версии Германии, "Новичком" Алексея Навального симулянтом и нарушителем законов РФ. В Кремле отметили, что журналисты указали много неточностей в статье. При этом во Франции началось расследование из-за утечки информации.

Эксперты же напомнили, что Путин переживал когда-то подобную ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель. А Елисейский дворец намеренно слил детали разговора двух президентов.