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Макрон вступился за "Северный поток-2"

05 февраля 2021, 22:40  •  65 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Париж увидел в новом газопроводе решение экологической проблемы Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал позицию канцлера Германии Ангелы Меркель по проекту "Северный поток – 2". Об этом он заявил на итоговом брифинге после онлайн-заседания франко-немецкого совета по обороне и безопасности.
"Я разделяю то, что сказала госпожа канцлер. Наш приоритет в Европе – это обеспечить энергетический переход в соответствии с нашими обязательствами по сокращению выбросов CO2. В этих рамках газ являются частью энергии этого перехода", – цитирует РИА "Новости" лидера Пятой Республики.
Он также отметил, как и ранее до него говорила фрау Меркель, что выступает за укрепление независимости Старого Света в сфере энергобезопасности. И Париж будет работать в тесной координации с Берлином по решению данной задачи, поскольку "решение принято".
Напомним, глава немецкого правительства сегодня сказала, что не видит серьезных расхождений в вопросе реализации "СП-2" с Вашингтоном. Она намерена обсуждать проект с новой администрацией Белого дома под руководством президента Джо Байдена. Фрау Меркель подчеркнула, что даже в годы холодной войны Германия и другие европейские страны тесно сотрудничали с Советским Союзом по поставкам российского газа в Старый Свет.
Касаемо позиции Парижа, необходимо добавить, что совсем недавно МИД Франции устами его госсекретаря по европейским делам Клемана Бона не исключил введения санкций именно в отношении "Северного потока-2" в качестве меры воздействия на политику Москвы, причем исключительно внутреннего характера. По словам французского дипломата, по поводу строительства российского газопровода в его стране "есть большие сомнения".

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