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Макрон встретился с Тихановской после ссоры с Лукашенко

29 сентября 2020, 10:00  •  112 • Политика
Эмманюэль Макрон. Фото: Julius Kalinskas via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Молодой французский лидер не внял предупреждениям опытного коллеги
В столице Литвы Вильнюсе проходят переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Об этом сообщили во вторник, 29 сентября, в окружении экс-соперницы Александра Лукашенко на выборах.
Перед встречей Тихановская заявила, что намерена рассказать Макрону о своих ближайших целях – провести новые выборы в Белоруссии в течение года. По словам оппозиционерки, французы как представители старейшей демократии должны "отлично понять" ее, говорится в телеграм-канале Тихановской.
Макрон прибыл в Литву в понедельник, 28 сентября. Во вторник он планирует посетить Латвию. Накануне поездки в Прибалтику его пресс-секретарь не исключил встречи с Тихановской, если "она попросит".
Ранее президент Франции рекомендовал Лукашенко добровольно покинуть пост главы Белоруссии. В ответ Лукашенко посоветовал Макрону заняться своими "желтыми жилетами" и предупредил, что слишком большое внимание к Тихановской может внести разлад в семью французского лидера.

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