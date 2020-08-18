Макрон вслед за Меркель атаковал Путина вопросами о Белоруссии

Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Беседа состоялась вскоре после переговоров Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. И в первом, и во втором случае лидеры стран говорили о событиях в Белоруссии.

По итогам переговоров Кремль обнародовал практически идентичные коммюнике, из которых ясно, что Москва дала понять международным партнёрам: вмешиваться в белорусские дела не стоит, причём никому.

Как отметили в пресс-службе президента России, Путин сообщил Макрону, что заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации. В этой части президент Франции с Путиным согласился. Кроме того, Путин подчеркнул "недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", отметили в Кремле.

О беседе Путина с Меркель Царьград писал чуть раньше.