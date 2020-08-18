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Макрон вслед за Меркель атаковал Путина вопросами о Белоруссии

18 августа 2020, 18:45  •  97 • Политика
Президент России Владимир Путин поговорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Последний позвонил, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии. Кстати, беседа состоялась сразу после переговоров с Ангелой Меркель.
Президент Франции Эммануэль Макрон позвонил президенту России Владимиру Путину. Беседа состоялась вскоре после переговоров Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. И в первом, и во втором случае лидеры стран говорили о событиях в Белоруссии.
По итогам переговоров Кремль обнародовал практически идентичные коммюнике, из которых ясно, что Москва дала понять международным партнёрам: вмешиваться в белорусские дела не стоит, причём никому.
Как отметили в пресс-службе президента России, Путин сообщил Макрону, что заинтересован в скорейшей стабилизации ситуации. В этой части президент Франции с Путиным согласился. Кроме того, Путин подчеркнул "недопустимость вмешательства во внутренние дела республики и оказания давления на белорусское руководство", отметили в Кремле.
О беседе Путина с Меркель Царьград писал чуть раньше.

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