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Макрон всерьез разозлил Трампа предложением защититься от США

10 ноября 2018, 07:09  •  160 • Политика
Президент США Дональд Трамп обиделся на предложение Франции создать войска для защиты от США, России и Китая и напомнил, что основные расходы в НАТО несет американская сторона.
Предложение президента Франции Эмманюэля Макрона, который предложил создать общеевропейскую армию для защиты от США, России и Китая, похоже, очень разозлило главу Белого дома Дональда Трампа. Он не просто назвал это предложение оскорбительным, а потребовал от Макрона заплатить «справедливую долю» в НАТО, основным спонсором которого является США.
Напомним, что Макрон предложил создать независимую от США военную структуру, юрисдикция которой распространялась бы на всю Европу,
Свою обиду президент США передал традиционно через Twitter. В микроблоге президент США потребовал перед тем, как выходить из НАТО или что-дибо создавать заплатить справедливую цену.
«Президент Франции Макрон преложил, чтобы Европа создала свои собственные вооруженные силы, чтобы защитить себя от США, Китая и России. Очень оскорбительно, но, возможно, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в НАТО, которую США значительно субсидируют!» — написал Трамп в Twitter.

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