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Макрон видит себя общеевропейским лидером: Эксперт о значении теракта в Страсбурге

12 декабря 2018, 22:24  •  69 • Политика
Главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян объяснил Царьграду, что теракт в Страсбурге может послужить стартом политической борьбы в Европе. Наиболее же сильные позиции на европейской арене сейчас имеет глава Франции Эммануэль Макрон.
Теракт в Страсбурге можно считать инструментом по перехвату информационного пространства, который позволит не только переключить внимание с протестов «желтых жилетов» во Франции на общеевропейскую повестку, но и дать старт полноценной избирательной компании в Европарламент. Так считает главный редактор информационного агентства «Реалист» Саркис Цатурян.
Напомним, ранее стало известно о том, что злоумышленник открыл стрельбу рядом с рождественской ярмаркой на площади Клебер. В результате инцидента погибли три человека, а сам преступник скрылся с места преступления.
Как отметил эксперт, теракт произошел накануне заседания Нацсобрания Франции, на котором премьер-министр страны Эдуард Филипп предложил парламентариям утвердить антикризисный план главы государства Эммануэля Макрона.
«Сегодня французская нация стоит перед выбором. Либо она поддерживает инициативу Макрона, худо-бедно предложившего налоговые послабления для рядовых французов, либо она идет по пути радикализации, который в данном случае представлен в виде этого теракта, в виде масштабных погромов во французских городах, и эта ситуация, конечно же, отвечает интересам Елисейского дворца, и лично президента Макрона, которые видит себя не просто французским лидером, но и общеевропейским лидером», - пояснил он в интервью Царьграду.
Цатурян добавил, что сейчас на европейской политической арене главе Франции нет равных, ибо канцлер ФРГ Ангела Меркель готовится покинуть свой пост в 2021 году. Аналогичная судьба может ждать и премьера Великобритании Терезу Мэй.
«Остается Макрон, который видит себя лидером новой Европы. Европы Карла Великого. Наверное, в этой конфигурации это можно описать», - резюмировал эксперт.

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