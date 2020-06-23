Макрон укорил турок: Яркая иллюстрация "смерти мозга" НАТО

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что случившийся инцидент между французскими и турецкими судами иллюстрирует "смерть мозга" Североатлантического альянса. Он напомнил это собственное прошлогоднее заявление, оценивая ситуацию, произошедшую 10 июня.

У берегов Ливии в этот день турецкое судно не позволило французским морякам проверить экипаж. Турок заподозрили в контрабанде оружия, однако вместо того, чтобы согласиться на досмотр, три других турецких военных корабля навели прицел на фрегат. Во Франции сочли эти действия агрессией.

Макрон подчеркнул, что случившийся инцидент является недопустимым. Линия Турции несовместима с её статусом страны НАТО, указал политик.

По словам французского лидера, "Франция считает стабильность в Средиземном море ключевой задачей".

При этом в Анкаре высказали свою точку зрения по поводу случившегося инцидента.

Турция отвергла обвинения, заявив, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом, передаёт РИА Новости.