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Макрон указал на уникальную роль России в Европе

28 октября 2020, 20:50  •  66 • Политика
Эмманюэль Макрон. Фото: European Union/XinHua/www.globallookpress.com
Без Москвы безопасность в регионе быть не может
Президент Франции Эммануэль Макрон захотел восстановить отношения с Россией. Без доверия к РФ говорить о безопасности в Европе невозможно. Об этом французский лидер заявил после разговора с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом, который прошел в Париже.
По словам Макрона, в мире увеличиваются вопросы в сфере безопасности, которые без участия Москвы решить нельзя. Например, беспорядки в Белоруссии и война Нагорном Карабахе требует участия России.
Макрон рассказал, что указал Ратасу на то, что целью действий Франции в отношении России является стремление улучшить условия коллективной безопасности, которая касается всех членов ЕС, передает РИА "Новости".
Несмотря на неоднократные заявления Макрона о необходимости хороших отношений с Россией, Франция активно продвигает санкции против нашей страны. Так, ранее французский лидер хвастался, что его государство совместно с Германией продвигали рестрикции из-за "отравления" Алексея Навального.

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