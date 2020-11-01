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Макрон стыдливо оправдался за карикатуры на пророка Мухаммеда: "Это всё независимые СМИ"

01 ноября 2020, 00:55  •  47 • Политика
Макрон заявил, что власти Франции не стоят за публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. "Это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством", - стыдливо оправдался французский лидер.
После ряда жёстких заявлений в адрес ислама президент Франции Эммануэль Макрон неожиданно "переобулся" и переложил вину за оскорбления мусульман на "независимые СМИ". Слова французского лидера передаёт телеканал "Аль-Джазира".
Речь идёт о скандальных и оскорбительных для мусульман карикатурах на пророка Мухаммеда. После убийства под Парижем учителя, показавшего их на уроке "свободы слова", на правительственные здания спроецировали те же самые карикатуры, подлив тем самым ещё больше масла в огонь конфликта. Также карикатуры вышли на страницах СМИ, и их пообещали снова показать в школе.
Я понимаю чувства мусульман в связи с публикацией карикатур на пророка Мухаммеда, но правительство не стоит за их публикацией, это исходит от свободных и независимых СМИ, не связанных с правительством, - стыдливо оправдался Эммануэль Макрон в интервью "Аль-Джазире".
При этом ранее он гордо заявлял, что Франция не откажется от оскорбительных карикатур и продолжит публиковать их в СМИ и показывать на уроках в школах. Теперь же Макрон вдруг отстранился от карикатур и переложил ответственность на СМИ.

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