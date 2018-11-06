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«Макрон сорвал саммит Путина и Трампа»: Делягин о смене формата президентской встречи в Париже
06 ноября 2018, 15:24 • 144 • Политика
Формат встречи Путина и Трампа изменился из-за Макрона. Михаил Делягин рассказал, что, по его мнению, произошло и как быть теперь.
Формат встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа изменился после просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона, настаивают журналисты, ссылаясь на некий неназванный дипломатический источник в ЕС.
Собственно, просьба, по версии источника, и состояла в том, чтобы не проводить в Париже полноформатную встречу 11 ноября. Якобы Макрон настаивал, чтобы встреча «прошла на ногах».
Подобную версию оценил экономист и политолог Михаил Делягин. Он трактует события однозначно.
«...Макрон сорвал саммит Путина и Трампа в Париже - чтобы не затмил празднования 100-летия конца Первой мировой. Раз так, Путину там делать нечего. Надо послать Володина или, на худой конец, Матвиенко», - пишет Михаил Делягин.
С дипломатическим источником удалось поговорить Коммерсанту. Официально информация не комментировалась.
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