«Макрон сорвал саммит Путина и Трампа»: Делягин о смене формата президентской встречи в Париже

Формат встречи Путина и Трампа изменился из-за Макрона. Михаил Делягин рассказал, что, по его мнению, произошло и как быть теперь.

Формат встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа изменился после просьбы президента Франции Эмманюэля Макрона, настаивают журналисты, ссылаясь на некий неназванный дипломатический источник в ЕС.

Собственно, просьба, по версии источника, и состояла в том, чтобы не проводить в Париже полноформатную встречу 11 ноября. Якобы Макрон настаивал, чтобы встреча «прошла на ногах».

Подобную версию оценил экономист и политолог Михаил Делягин. Он трактует события однозначно.

«...Макрон сорвал саммит Путина и Трампа в Париже - чтобы не затмил празднования 100-летия конца Первой мировой. Раз так, Путину там делать нечего. Надо послать Володина или, на худой конец, Матвиенко», - пишет Михаил Делягин.

С дипломатическим источником удалось поговорить Коммерсанту. Официально информация не комментировалась.