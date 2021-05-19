Макрон снял запрет с кафе и был тут же застигнут с чашкой в руке

Власти Франции сняли одно из коронавирусных ограничений. Теперь открыты для посещения веранды и террасы кафе и ресторанов.

Глава Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Жаном Кастексом первым посетил террасу французского кафе и выпил в честь этого чашечку кофе в заведении неподалеку от Елисейского дворца.

Журналиста французский президент сказал, что несмотря на послабление, нужно оставаться на чеку и "действовать коллективно перед лицом эпидемии".

Макрон также сказал, что заболеваемость во Франции снижается, что позволило отменить ограничение. Веранды и террасы кафе открыли после шести месяцев с момента их закрытия. Правда, вместимость не может превышать 50 %. За стол пустят не больше шесть человек.

Ограничения на работу террас в кафе, барах и ресторанах во Франции власти ввели в октябре 2020 года из-за роста числа зараженных коронавирусом. В среду, 19 мая начнут работу культурные учреждения в стране - театры, музеи и кинотеатры.