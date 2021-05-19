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Макрон снял запрет с кафе и был тут же застигнут с чашкой в руке

19 мая 2021, 11:55  •  93 • Политика
Власти Франции сняли одно из коронавирусных ограничений. Теперь открыты для посещения веранды и террасы кафе и ресторанов.
Глава Франции Эммануэль Макрон вместе с премьер-министром Жаном Кастексом первым посетил террасу французского кафе и выпил в честь этого чашечку кофе в заведении неподалеку от Елисейского дворца.
Журналиста французский президент сказал, что несмотря на послабление, нужно оставаться на чеку и "действовать коллективно перед лицом эпидемии".
Макрон также сказал, что заболеваемость во Франции снижается, что позволило отменить ограничение. Веранды и террасы кафе открыли после шести месяцев с момента их закрытия. Правда, вместимость не может превышать 50 %. За стол пустят не больше шесть человек.
Ограничения на работу террас в кафе, барах и ресторанах во Франции власти ввели в октябре 2020 года из-за роста числа зараженных коронавирусом. В среду, 19 мая начнут работу культурные учреждения в стране - театры, музеи и кинотеатры.

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