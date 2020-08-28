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Макрон сделал предостережение Путину

28 августа 2020, 23:35  •  109 • Политика
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: Gao Jing/Xinhua/www.globallookpress.com
Французский президент раскрыл детали разговора с российским лидером по ситуации в Белоруссии
Эмманюэль Макрон высказался о происходящем в республике после выборов главы. Он заявил, что предостерег Владимира Путина от силового вмешательства.
"Я думаю, что такое вмешательство было бы нежелательно", – цитирует политика Reuters.
Напомним, сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил подробности договоренностей с российским коллегой. Путин обещал помочь в случае возникновения внешней угрозы. Только если ситуация примет угрожающий оборот, вмешаются российские силы, отметил белорусский лидер.
В первую очередь на защиту границ встанет армия республики. Пока Белоруссия справляется сама, заверил Батька, подчеркнув при этом, что ни у РФ, ни у ее соседа не дрогнет рука, чтобы успокоить любого, кто "дернется" на границе.

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