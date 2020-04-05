Макрон рвёт и мечет, но Европа может не пережить

Пандемия коронавируса может испытать на прочность крепость Евросоюза. Уже сейчас страдающая от вируса Италия взывает к Берлину с нетривиальным вопросом - кто будет платить за последствия этой ситуации?

Итальянские политики на первой полосе немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung попытались донести до местной элиты, что ЕС в данных условиях просто обязан определиться.

И варианта здесь два - или всем миром (читай - союзом), или сам за себя, но тогда возникает вопрос: а зачем, собственно, нужен союз?

К тому же второй вариант ещё реалистичен для стран с крепкой экономикой - сойдёт для Германии, Австрии, Голландии, Люксембурга, Дании и, может быть, Швеции и Финляндии. Но что же делать остальным членам европейской семьи?

Французский лидер Эммануэль Макрон в свете грядущих экономических последствий от пандемии не сдерживает эмоций и раздражения. Обозреватель РИА Новости Иван Данилов напоминает, как на прошлой неделе он выступил в поддержку "коронабондов", которые предлагаются как инструмент для спасения всего ЕС после пандемии.

Во время последнего саммита лидеров ЕС Макрон и вовсе устроил перепалку, разругавшись с лидерами более зажиточных стран Европы как раз из-за вопроса взятия совместных долгов на борьбу с кризисом.

Купировать конфликт на время удалось. Но остаётся вопрос: придут ли страны к соглашению и не станет ли итальянская подножка падением для всего союза?