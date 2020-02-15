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Макрон: Россию нельзя блокировать и игнорировать
15 февраля 2020, 19:39 • 39 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон высказал своё мнение о санкциях против России, заявив о том, что нашу страну "нельзя блокировать и игнорировать".
Французский лидер Эммануэль Макрон сделал очередное громкое заявление о нашей стране. На этот раз в свете введённых против России санкций.
"Россию нельзя блокировать и игнорировать", - уверен президент Франции.
Он также обратил внимание на то, что введённые ранее рестрикции ничего положительного Европе не принесли. Правда, и России, по его мнению, тоже.
Его слова цитирует "РИА Новости".
К слову, другое мнение - о том, что введённые против нашей страны санкции, наоборот, позитивно сказались на России и её экономике, - ранее не раз высказывали эксперты. Специалисты отмечали, что рестрикции фактически подтолкнули развитие отечественной промышленности, а страна взяла чёткий курс на импортозамещение.
Экономисты и политологи также отмечали, что от этих санкций страдают сами европейские страны, их бизнес. Европе стоит уже отказаться от санкций против России, полагают и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Австрии.
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