Макрон: Россию нельзя блокировать и игнорировать

Французский лидер Эммануэль Макрон сделал очередное громкое заявление о нашей стране. На этот раз в свете введённых против России санкций.

"Россию нельзя блокировать и игнорировать", - уверен президент Франции.

Он также обратил внимание на то, что введённые ранее рестрикции ничего положительного Европе не принесли. Правда, и России, по его мнению, тоже.

Его слова цитирует "РИА Новости".

К слову, другое мнение - о том, что введённые против нашей страны санкции, наоборот, позитивно сказались на России и её экономике, - ранее не раз высказывали эксперты. Специалисты отмечали, что рестрикции фактически подтолкнули развитие отечественной промышленности, а страна взяла чёткий курс на импортозамещение.

Экономисты и политологи также отмечали, что от этих санкций страдают сами европейские страны, их бизнес. Европе стоит уже отказаться от санкций против России, полагают и во Франции, и в Германии, и в Италии, и в Австрии.