Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
Политик объяснил суть "удара" по России для "защиты" Молдави...
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

Макрон резко отреагировал на выпад Джонсона из-за кризиса с нелегалами

26 ноября 2021, 16:20  •  108 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Париж и Лондон продолжают выяснять отношения
Нашествие беженцев становится серьезной проблемой для многих государств. На этом фоне уже разругались Франция и Великобритания. Первым начал британский премьер-министр Борис Джонсон, однако и лидер французов Эмманюэль Макрон молчать не стал.
В первую очередь, глава Пятой Республики поразился методом, который избрал его оппонент в решении столь важной проблемы. Макрон отметил, что высокопоставленным лицам негоже вести дискуссии на такие важные темы с помощью писем или публикаций в социальных сетях.
Французский главнокомандующий подчеркнул, что профильные министры обязательно займутся поиском путей решения миграционного кризиса. В первую очередь, руководитель министерства внутренних дел французского государства Жеральд Дарманен уже в воскресенье, 28 ноября, проведет беседу с коллегами из Евросоюза. Сообща министры постараются урегулировать сложную ситуацию.
После этого французы вместе с остальными европейцами подумают, каким образом можно взаимодействовать с Великобританией, если "она решит быть серьезной", а не ограничится написанием провокационных писем и ведением "большой политики" в социальных сетях.
К слову, недавно Дарманен уже отказался от беседы с британским коллегой Прити Пател в знак протеста против скандального письма о мигрантах, в котором Лондон обвинил Париж в произошедшей 24 ноября трагедии. В среду 27 мигрантов утонули при попытке пересечь пролив Ла-Манш.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





108
Источник
Похожие новости
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точку"
26 ноября 2021, 10:30
Стали известны планы нового лидера Германии относительно России. Есть о чём поговорить
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
26 ноября 2021, 07:00
"Украина сползает в сторону России": Аналитик из Незалежной запутался в "показаниях"
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
26 ноября 2021, 01:40
«Не допустить произвола со стороны США»: почему евротройка призвала «как можно скорее...
26 ноября 2021, 01:10
Креатив с Путиным обернулся для грузин убытками на 36 тысяч долларов
26 ноября 2021, 01:10
Неочевидная цель провокации НАТО в Чёрном море: Политолог указал "финальную точк...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 ноября 2021, 13:45
Русские, сдавайтесь и дайте денег: Заявления Киева в коротком изложении "Голоса Мордора"
25 ноября 2021, 00:05
Мат в три хода. Как Россия останавливает войну с США
21 ноября 2021, 05:05
В Крым - ни ногой? Норкин рассказал в прямом эфире о странностях с Ротару
25 ноября 2021, 05:55
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
19 ноября 2021, 20:55
Британия кинула Украину? "Выгодный" кредит для ВСУ оказался с подвохом
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.