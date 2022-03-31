Макрон решил найти поддержку среди геймеров: Идея с виртуальным миром провалилась с треском

Выборы президента Франции состоятся уже 10 апреля. Нынешний глава государства, чтобы увеличить шансы на переизбрание, решил найти поддержку среди геймеров. Но идея Эммануэля Макрона с виртуальным миром провалилась с треском.

Теперь у президента Франции есть собственный сервер в одной из самых популярных игр в мире - Minecraft. Предполагалось, что сам этот факт уже обеспечит поддержку среди молодых избирателей. Кроме того, виртуальное пространство могло бы стать местом встречи, где можно было бы даже вести агитацию.

Впрочем, сама идея не нова. В 2007 году предшественники Макрона уже использовали компьютерные игры для достижения политических интересов. Тогда виртуальный штаб Национального фронта, а затем и Социалистической партии появились в симуляторе жизни Second Life.

Виртуальная избирательная кампания 2022 года не слишком отличается от того, что было 15 лет назад, пишет портал Ouest-France. На сервере Эммануэля Макрона появился небольшой городок, где повсюду развешаны плакаты в поддержку политика. Есть ратуша и комната для совещаний.

И всё же идея провалилась с треском. Несмотря на проработанные детали в игровом мирке нет взаимодействия между игроками. Чат отключен для защиты от политических оппонентов и пользователей-троллей. Другими словами, без социальных функций сервер Макрона – это просто город-музей, который скорее разочарует поклонников игры, чем подтолкнёт их к переизбранию действующего президента Франции.

В России же обычный школьник в той же игре Minecraft без помощи команды пиарщиков, политтехнологов и архитекторов создал храм. В цифровом пространстве 14-летний Андрей Солтан сделал копию Главного храма Вооружённых сил России.