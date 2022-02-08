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Макрон рассказал, почему его беспокоит Белоруссия

08 февраля 2022, 01:45  •  97 • Политика
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, почему его беспокоит Белоруссия. По его словам, ему очень тревожно из-за проекта новой белорусской конституции.
Об этом Макрон заявил, выступая на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным.
Меня беспокоит проект конституции Белоруссии,
- признался политик.
Ранее свою обеспокоенность в связи с подготовкой новой конституции в Белоруссии высказывали США. В Вашингтоне полагают, что новая редакция основного закона страны позволит размещать на территории республики ядерное оружие России.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, наоборот, утверждает, что новая Конституция сделает обстановку в стране более стабильной.
Уверен, то, что мы предлагаем, что я предложил народу - это конституция будущего. Самое главное, мы должны за эти два-три года научиться жить по закону. Ни влево, ни вправо. Тогда не будет и двоевластия,
- отметил глава государства.
Вопрос создания новой конституции возник после того, как в Белоруссии провалилась организованная Западом попытка госпереворота. Конституция должна стать неким компромиссом власти и общества.

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