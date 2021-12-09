Макрон расписался в бессилии ЕС: "Предстоит разговор с Путиным"

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о прошедших переговорах президентов США и России. При этом он фактически расписался в бессилии ЕС, когда речь заходит об Украине. "Предстоит разговор с Путиным", - отметил политик.

Свою позицию Макрон обозначил в ходе пресс-конференции в Елисейском дворце. Она была посвящена приоритетам Франции на первую половину 2022 года, когда эта страна будет председательствовать в Евросоюзе.

Эммануэль Макрон заявил о необходимости продолжать "требовательный диалог с Россией". По его мнению, только этот метод позволит получить гарантию мира на русско-украинской границе, а также стабильность на всём континенте.

Президент Франции поблагодарил американского коллегу за его действия, а именно за координацию своей позиции с позицией ЕС. Макрон добавил: Байден связывался с европейскими партнёрами и до переговоров с Владимиром Путиным, и после.

Французский лидер фактически расписался в бессилии Евросоюза, заявив, что европейские государства самостоятельно решить проблему украинского конфликта не могут.

"На следующей неделе мне предстоит разговор с президентом РФ Владимиром Путиным", - добавил Эммануэль Макрон.

На 15 декабря у президента Франции запланированы переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Наше желание - перезапустить [нормандский] формат и политический процесс", - произнёс Макрон.

Он оценил намерение США участвовать в переговорах по Украине в рамках "Нормандской четвёрки". Французский лидер считает, что координация Штатов не сможет заменить существующий нормандский формат.